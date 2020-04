Sindaco di Badia Tedalda torna alla carica: "Tamponi subito alla rsa" e scrive alla Regione Toscana

Il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, ha un cartello al collo. C’è scritto: “Tamponi subito alla rsa”. Protesta il primo cittadino, perché da tre settimane chiede che vengano ripetuti i tamponi alla casa di riposo di Badia Tedalda. “Ma ancora non ho ottenuto risposta”, dice Santucci che ha preso carta e penna e ha scritto, nell’ordine: al presidente della Regione, Enrico Rossi, all’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, al direttore generale della Asl, Antonio D’Urso, al direttore del dipartimento di prevenzione Maurizio Spagnesi. Una lettera che si compone di due parti nelle quali c’è anche un proposta che Santucci rivolge alla Regione e alla Asl. Una lettera dove soprattutto si legge che “entro venerdì 24 aprile voglio una risposta e auguriamoci tutti che non ci siano contagi che non ho motivo di credere che ce ne siano, perché gli ospiti stanno bene”. Ma è proprio questo il punto: la prevenzione prima che possa succedere qualcosa. Da qui la proposta che riguarda tutte le rsa non solo della provincia. “Fino a quando non sarà disponibile un vaccino - dice Santucci - i tamponi diagnostici dovranno essere eseguiti a tutto il personale e a tutti gli ospiti ad intervalli regolari con un periodo non superiore al mese, che permetta di monitorare la situazione ed eventualmente correre ai ripari prima che sia troppo tardi”. Scendendo nel particolare della rsa di Badia Tedalda: “Chiedo al dottor Riccardo Conti del servizio di igiene di zona, una pronta comunicazione circa il giorno e l’ora fissati per eseguire i nuovi tamponi alla rsa, precisando che, in qualità di Autorità Sanitaria Comunale, non rimarrò inerte nel caso di rischiose o pregiudizievoli condotte omissive”. “Praticamente - sintetizza Santucci - non me ne starò a guardare e preghiamo che non ci sia alcun caso”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 23 APRILE E ON LINE