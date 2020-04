Coronavirus, 19 guarigioni e cinque nuovi casi: quattro contagiati sono 50enni

Sono cinque i nuovi casi di contagio da Covid 19 registrati in provincia di Arezzo e riportati nel bollettino della giornata di giovedì 23 aprile. Sono tutti riferiti alla giornata di giovedì (il conteggio va dalle ore 14 del 22 aprile alle ore 14 del 23 aprile).

Un calo drastico del numero dei positivi, con due casi in città, due nel Valdarno (uno a Montevarchi e l'altro a San Giovanni) e il quinto positivo nel territorio del comune di Sansepolcro.

Tranne il paziente di San Giovanni Valdarno, che ha 81 anni, gli altri hanno tutti un'età compresa tra i 50 e i 58 anni. Sono quattro dunque i cinquantenni contagiati dal Coronavirus.

I numeri delle guarigioni parlano invece di 19 casi. Sono così distribuiti: ad Anghiari 2, ad Arezzo 5, a Bibbiena 1, a Chiusi della Verna 2, a Civitella in Val di Chiana 2, a Cortona 2, a Monte San Savino 1, a Sansepolcro 4.

Nel totale, i numeri della provincia di Arezzo al 23 aprile parlano di:

- 27 decessi

- 72 guarigioni

- 370 persone in isolamento domiciliare

- 26 ricoveri in ospedale

- 71 persone positive in Rsa o altra struttura socio sanitaria

E il bollettino di ieri ha un'altra particolarità: nell'ambito dell'Area Vasta della Asl Toscana Sud Est, zero casi sono stati registrati in provincia di Siena e cinque, come per l'Aretino, quelli riscontrati nella provincia di Grosseto.