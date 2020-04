Coronavirus, ottavo decesso di una ospite della Rsa di Montevarchi. Contagi: solo 7, 23 le guarigioni

Ottavo decesso per Coronavirus di una ospite della Rsa di Montevarchi. La donna è deceduta nella giornata di venerdì 24 aprile 2020 durante il ricovero all'ospedale San Donato di Arezzo.

E' l'ottava vittima del Covid 19 tra gli ospiti della Asp di Montevarchi.

Intanto, il livello dei contagi in provincia di Arezzo è in calo. Nel bollettino diffuso dalla Asl venerdì 24 aprile i casi di persone risultate positive al Coronavirus sono sette. Ma sono 23 le guarigioni.

I nuovi casi, sette come detto, sono così distribuiti: 1 Arezzo, 1 Bibbiena, 1 Monte San savino e 4 Sestino.

I 23 guariti sono invece così distribuiti: 2 nel comune capoluogo, 2 Anghiari, 1 Capolona, 1 Castiglion Fiorentino, 3 Cortona, 1 Loro Ciuffenna, 1 Monte San Savino, 1 Montevarchi, 1 Terranuova, 4 Sansepolcro e 6 Badia Tedalda.

Come ha sottolineato il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D'Urso: "Si conferma il positivo andamento dei giorni scorsi: il numero dei guariti in provincia di Arezzo è tre volte superiore a quello dei nuovi casi. Siamo quindi nella fase calante della trasmissione, ma non bisogna abbassare il livello di guardia".