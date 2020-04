Coronavirus, in 24 ore altri quattro decessi tra gli ospiti della Rsa di Montevarchi

In 24 ore altri quattro decessi tra gli ospiti della struttura di assistenza per anziani di Montevarchi, la Asp prima in mano al Comune valdarnese e dal primo aprile scorso presa in carico dalla Asl Toscana Sud Est e trasformata in struttura di cure intermedie per soli ospiti Covid positivi.

Altri quattro decessi, dunque, registrati tra le ore 3 del 24 aprile e lo stesso orario di sabato 25 aprile 2020, ore nell'arco delle quali si sono spenti all’ospedale di Arezzo, dove erano ricoverati da alcuni giorni, quattro pazienti positivi al Coronavirus. Si tratta di tre donne e un uomo.

Un duro colpo che porta a 12 il totale di morti tra gli ex ospiti della Rsa di Montevarchi. Per due decessi ancora da certificare la presenza del virus. Ma intanto il quadro porta ad un numero di vittime elevatissimo. Dal primo aprile, quando la Asl Toscana Sud Est ha preso in mano la struttura, gli ospiti positivi sono 46, sette ricoverati in ospedale mentre i 14 negativi tutti trasferiti nella struttura sanitaria di Foiano della Chiana. Una scelta che ha permesso di mettere in sicurezza molti ospiti.

ARTICOLO INTEGRALE SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ONLINE DOMENICA 26 APRILE 2020.