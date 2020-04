Coronavirus, Arezzo: corre in garage la mezza maratona

Aspetta il 4 maggio quando finalmente i podisti potranno correre in libertà, ma intanto non spreca i giorni di quarantena. Anzi. Filippo Niccolai, maratoneta che indossa la maglia della polisportiva Policiano, ha deciso di unire l’utile al dilettevole. E così nei giorni scorsi si è presentato in...garage per una mezza maratona di solidarietà. 21 chilometri nel seminterrato del palazzo dove vive, in diretta facebook, per raccogliere fondi a favore del Calcit, da donare poi all’ospedale San Donato. “Tutto è nato per gioco - racconta Filippo, 53 anni - Visto che anche io, come il resto dell’Italia che corre, mi sono ritrovato nella ristrettezze sportive, ho deciso di utilizzare il mio tempo non tanto per lamentarmi, quanto per fare qualcosa”. Studia che ti ri-studia alla fine ha trovato il modo. “Ho misurato il seminterrato del palazzo dove vivo. Sessanta metri. Andata e ritorno 120 metri. Questo, mi sono detto, può essere un giro. Io ne ho fatti 176 per completare la mezza maratona di 21 chilometri”. Ma non lo ha fatto da solo, perché insieme a lui tanti amici che lo hanno seguito. “Nella mia diretta social - racconta - avevo messo in sovraimpressione un cartellone con il conto corrente del Calcit. Volevo fare qualcosa per gli altri. Ho raccolto un po’ di soldi da donare all’ospedale San Donato”. Un’esperienza incredibile, ma che “spero di non ripetere - dice sorridendo - Alla fine gira la testa a forza di fare avanti e indietro per sessanta metri”. “Sono un runner - dice Filippo - e come molti miei amici in queste settimane ho evitato di andare a correre fuori, aspettando lunedì 4 maggio. Ma nella ‘follia’ del momento che accomuna un po’ tutti quelli come me e che ci spinge ad imitare i criceti (su e giù per le scale, giri del palazzo, non più di 200 metri misurati da casa, tapis roulant, rulli, ecc...), ho pensato che avrei potuto correre così, in sicurezza per me e per gli altri, nel rispetto delle regole, ma ho anche pensato che avrei avuto l’opportunità di portare un messaggio importante, aiutare la nostra città aiutando chi lavora all’Ospedale San Donato”.

ARTICOLO SUL CORRIERE IN EDICOLA IL 29 APRILE 2020 E ON LINE