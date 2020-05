Lupi entrano nelle aziende e capriolo sulla E45: l'altra faccia del blocco per il Coronavirus

MUSICA

Zucchero, il video da brividi della nuova canzone "Amore adesso!" girato in una Venezia deserta

Online su YouTube il video della versione di Zucchero di "No time for love like now", il brano realizzato dall'ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe in collaborazione con Aaron Dessner dei National, di cui il bluesman ha firmato l'adattamento in italiano. Il video di "Amore adesso!", così come si intitola il pezzo, è stato girato sabato 2 maggio in piazza San Marco a Venezia. Bellissime ed ...