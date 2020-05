Arezzo, vigile del fuoco in pensione dopo 36 anni: dalla nave Concordia al sisma nel Centro Italia

Va in pensione dopo 36 anni di servizio interamente trascorsi al comando provinciale dei vigili del Fuoco di Arezzo, il caporeparto Valter Cerbini. All’età di 60 anni ha messo piccozza ed elmo al chiodo dopo un’intera carriera al servizio della tutela e della sicurezza della comunità aretina.

Una carriera terminata con la mascherina in piena emergenza Coronavirus dopo aver vissuto in prima linea nel soccorso le calamità che hanno colpito il Paese negli ultimi decenni. Cerbini infatti ha partecipato a numerose missioni per portare aiuti agli alluvionati e alle popolazioni colpite dai vari sismi che hanno sconvolto l’Italia. È salito anche sul relitto della Concordia partecipando alle operazioni di ricerca dei dispersi tra le cabine della nave naufragata all’isola del Giglio.

Tanti i ricordi emozionanti che hanno caratterizzato la vita lavorativa di Cerbini. “Tra le ultime emergenze affrontate” ricorda Cerbini “ho nel cuore il terremoto dell’Aquila del 2009 e quello del Centro Italia nel 2016. Nel 2012 sono salito a bordo della Costa Concordia al Giglio sia per le operazioni di verifiche tecniche sia per controllare all’interno della nave per cercare due vittime disperse”.

Per ogni missione tantissimi ricordi tristi ma anche infiniti i legami stretti con le popolazioni in difficoltà. “Il nostro è un mestiere particolare” commenta Cerbini “e di ogni calamità ricordo piacevolmente l’affetto e la stima dimostrata da chi soccorriamo. I vigili del Fuoco sono un corpo che la gente ama. Al Giglio ricordo l’accoglienza della popolazione”. Anche tra le macerie delle zone colpite dal sisma, nonostante i terribili lutti e la devastazione che ha travolto le famiglie, i pompieri riescono a portare speranza e vita.

Emblematico e dal valore doppio il ricordo del terremoto delle marche e Umbria nel 1997 dove Cerbini ha lavorato con a fianco l’indimenticato Filippo Bertini, medaglia al merito al valor civile, deceduto nel 1999 precipitando da un viadotto della E45 durante le operazioni di soccorso di alcuni automezzi durante una bufera di neve. “Di Filippo ho indelebile il ricordo di un intervento a Colfiorito durante il sisma. Eravamo al campo base e raggiungemmo una stalla diroccata. Il veterinario era impossibilitato ad entrare a causa delle macerie e all'interno c’era un vitello che stava per partorire. Con Filippo riuscimmo a far nascere un vitellino. Una emozione indimenticabile e un’esperienza di vita unica in quello scenario di distruzione”.

Momenti di orgoglio ma anche di tristezza. Cerbini non dimenticherà mai la perdita di due colleghi. “I lutti che hanno colpito il nostro comando: Filippo Bertini prima, e Simone Mazzi poi, sono stati periodi difficili che hanno segnato la vita in caserma e hanno fatto riflettere sulla pericolosità del nostro lavoro”. Da qualche giorno Cerbini ha tolto la divisa salutato dai colleghi, dal comandante Nicola Ciannelli e dal suono festoso delle sirene dei mezzi di soccorso adunati sul piazzale di una caserma da dove ogni giorno partono autobotti e camionette in aiuto alla comunità aretina.