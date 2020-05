Arezzo, anche l'olio si adegua al dopo Covid. Morettini: "Bottigliette monouso"

Olio e Covid. Aziende che hanno continuato a lavorare e altre che invece hanno rallentato la produzione. “La differenza in questo momento è tra chi lavora con la grande distribuzione e chi invece con la ristorazione”. Alberto Morettini è dirigente dell’omonima azienda di Monte San Savino che da 70 anni produce olio. La quarantena, i ristoranti e i bar chiusi, sono stati una mazzata per chi lavora soprattutto con il turismo. L’azienda Morettini che è tra coloro che portano il proprio olio sulle tavole dei ristoranti di tutta Italia, per fortuna, ha rallentato e non si è fermata. Grazie soprattutto al mercato d’esportazione. Spiega Alberto: “L’azienda Morettini non è nella catena della grande distribuzione italiana che ha continuato a produrre. Fortunati quelli che, tuttora, possono avere la propria merce sugli scaffali dei grandi supermercati”. “Il nostro olio invece - dice Morettini - lo troviamo più sulle tavole di bar e ristoranti ed essendo questi chiusi, abbiamo dovuto rallentare la nostra produzione”. Che però non si è fermata del tutto. A dare respiro ci ha pensato il mercato estero. “Rispetto all’Italia, alcuni nostri importatori non si sono fermati e abbiamo continuato ad esportare le nostre bottiglie. Soprattutto negli Stati Uniti e in Brasile. Anche qui i paesi sono stati colpiti dal Covid, ma per fortuna le esportazioni non hanno subìto una frenata”. Ora anche l’azienda Morettini spera nella ripartenza e nella ripresa del turismo. “Soprattutto aspettiamo la riapertura di bar e ristoranti che non sarà uguale a prima. Aspettiamo infatti quelle che saranno le nuove disposizioni”. Non ci sono ancora conferme, si parla di indiscrezioni che farebbero cambiare quelle che fino ad oggi sono state le abitudini di tutti. Dice ancora Morettini: “Forse non ci sarà più la bottiglia dell’olio che viene messa sul tavolo e passata di mano in mano tra i commensali. Forse anche noi ci dovremo riconvertire e cominciare a produrre bottigliette monouso”.

