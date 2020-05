Coronavirus, un solo nuovo caso, è a Castiglion Fiorentino. Nessun guarito

Coronavirus, dopo il dato di zero nuovi casi tra Arezzo e provincia, nel report diffuso dalla Asl Toscana Sud Est nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, risulta un solo positivo al Covid 19, ed è nel comune di Castiglion Fiorentino.

Si tratta di una persona di 82 anni.

Non risultano invece persone guarite nel report che registra i casi tra le ore 14 di lunedì 11 maggio e le ore 14 di martedì 12 maggio 2020.

Ad oggi, la Asl Toscana Sud Est in totale ha 441 casi in carico, tra questi 301 persone sono in isolamento domiciliare e 59 invece ricoverate in ospedale. I guariti in totale nelle tre province dell'Area Vasta sono 956.

Tra l'11 e il 12 maggio sono stati effettuati 1.308 tamponi, dai quali sono risultati (tra ripetizioni e nuovi casi) 26 positivi.