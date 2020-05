Coronavirus, artisti toscani con il brano "Domani" donano fondi alla Protezione Civile

Una canzone è una cosa semplice. Eppure in momenti come questo, in cui l’emergenza Coronavirus ha stravolto la vita dell’intera popolazione, una canzone può diventare un importante messaggio di speranza capace di parlare alla gente toccando le corde dell’anima.

E’ questo l’intento di “Domani”, un progetto musicale inedito a cui hanno preso parte alcuni dei più importanti artisti toscani allo scopo di raccogliere fondi per la Protezione Civile. Un cast di grandi nomi per un brano che, come viene specificato nell’introduzione del videoclip, “parla dell’oggi, in questo periodo così preoccupante, ma soprattutto parla del domani”. Con la produzione artistica di Simone Papi, Loris Di Leo e Alessandro Sgherri, il progetto ha preso forma nel corso del lockdown partendo dalla Toscana e coinvolgendo un cospicuo numero di cantanti, autori, musicisti, tecnici ed arrangiatori provenienti da mondi musicali molto diversi fra loro, dal musical al jazz, dal pop alla lirica passando per la musica classica e il teatro.

“Il progetto è nato da uno spunto davvero semplice: scrivere un brano per più voci e usarlo a scopo benefico associandolo ad una raccolta fondi per la Protezione Civile che, in questo frangente storico, ha messo in campo tutte le proprie forze per fronteggiare l’emergenza sanitaria – spiega Andrea Bertini, ingegnere del suono casentinese che si è occupato del mixaggio di “Domani”.- Sono stato coinvolto dall’amico Simone Papi, grande musicista ed arrangiatore, ed ho subito sposato la causa dando, come moltissimi altri musicisti e tecnici del territorio toscano, il mio personale contributo. Sono stati tantissimi gli artisti italiani che hanno dato vita a progetti simili, ma ad ora questo è il primo brano inedito a sfondo solidale nato durante la quarantena.”

Eseguito da strumentisti del calibro di David Pecchioli (batterista di Alessandra Amoroso), Loris di Leo (pianista di Drusilla Foer), dal chitarrista Mauro Carnesecchi, dal bassista Mauro Lallo e dallo stesso Simone Papi, il brano vede la partecipazione vocale di alcuni volti noti del panorama musicale italiano tra i quali il cantautore fiorentino Alessandro Canino, Daniele Montenero dei Romans, le cantanti Debrah e Mary Loscerbo, Graziano Galatone (Febo nel cast originale del “Notre-Dame de Paris” targato Cocciante), Silvia Querci, Petra Magoni dei Musica Nuda, il cantautore montevarchino Stefano Sani e Yaser Ramadan, frontman dei Killer Queen e allievo del talent Amici 17.

Il progetto ha anche una madrina d’eccezione: Drusilla Foer, all’anagrafe Gianluca Gori, personaggio televisivo diventato presenza fissa del format “Cr4 - La Repubblica delle donne” condotto da Piero Chiambretti. Oltre a curare l’introduzione del videoclip e a cantare nelle vesti della Foer, Gianluca Gori è anche autore del testo della canzone, volutamente concepita con uno spirito corale. Nella prima parte del pezzo, i cantanti si alternano e duettano per poi diventare parte integrante di un coro composto da eccellenti professionisti della scena musicale nostrana.

“Il lavoro di mixaggio è stata un’impresa titanica - prosegue Bertini; - il coro è formato da trentacinque vocalist ed il brano è stato realizzato, ovviamente, a distanza. C’è chi ha registrato con lo smartphone e chi, invece, ha usato la scheda audio e il microfono del computer, per un totale di oltre cento tracce da mettere insieme”.

Pubblicato su Youtube lo scorso 8 maggio, il video “Domani” sta raggiungendo rapidamente la soglia delle 9000 visualizzazioni. Nei suoi 5 minuti di durata, sullo schermo si susseguono le immagini degli artisti che suonano e cantano, ognuno nella propria abitazione e, prima dei titoli di coda, scorrono le coordinate bancarie per le donazioni a favore della Protezione Civile (Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Via del Corso, 226 – Roma, Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. - IBAN: IT84Z0306905020100000066387 - BIC: BCITITMM).

“Adesso l’obiettivo è quello di far girare questa canzone il più possibile – conclude Bertini; - la scelta è stata quella di non inserire il brano in nessuno store digitale, ma di caricarlo soltanto su Youtube per renderlo un progetto pubblico nel vero senso della parola. La sua finalità non è commerciale e la nostra volontà è quella di sensibilizzare la popolazione evidenziando quante forze siano state dispiegate in questo periodo difficile ed onorando quanti hanno messo a disposizione la propria vita per salvarne delle altre.”