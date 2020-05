Coronavirus Arezzo, ristoranti verso la riapertura: menù "usa e getta" e tavoli distanziati, così si riparte

Bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste: si lavora per ripartire. Anche le categorie che avrebbero dovuto riaprire dal primo giugno potranno rialzare le serrande da lunedì 18 maggio. Il Governo ha dato il via libera alle Regioni e adesso si attende la decisione della Regione Toscana e il piano di sicurezza varato dal Comitato Tecnico Scientifico che potrebbe arrivare tra domani e venerdì.

Intanto il circuito food gioca d’anticipo e per farsi trovare pronto per la riapertura dopo settimane di lockdown nelle quali ognuno ha cercato di riorganizzarsi al meglio tra delivery e take away ha già iniziato a prendere confidenza con le nuove normative in attesa del dispositivo ufficiale.

In Piazza Sant’Agostino, il ristorante Mivà di Più della famiglia Caldiero, ha già messo in campo numerose misure anti contagio: dal gel disinfettante ai percorsi obbligati, dalle barriere parafiato al distanziamento dei tavoli, dai menù alle posate monouso senza dimenticare guanti e mascherine con i quali tutti dovremo convivere ancora per parecchi mesi.

“Siamo in attesa delle misure di sicurezza – spiega Davide Caldiero – ma intanto, basandoci sulle normative generali, abbiamo cominciato a riorganizzarci”. A partire dal menù, che sarà ridotto ma soprattutto usa e getta. “In questa prima fase dove non sappiamo quanto numerosa sarà la clientela – spiega – abbiamo deciso di ridurre il menù per evitare al minino lo spreco e abbiamo stampato menù monouso che il cliente potrà consultare e poi gettare evitando il passaggio di mano in mano. Inoltre, se ci fosse chi teme anche il foglio, abbiamo posizionato un grande menù all’esterno da consultare, fotografare e guardare al tavolo per ordinare”.

Idem per coltelli e forchette. “Niente posate sul tavolo – prosegue – saranno tutte monouso imbustate insieme al tovagliolo e ce ne saranno a disposizione anche di plastica, come i bicchieri, per chi preferirà”. Niente barriere parafiato al tavolo, ma alle tavolate si dovrà dire addio per un bel po’. “Abbiamo posizionato le barriere al bancone e alla cassa – spiega ancora Caldiero – nei luoghi di maggior contatto con il cliente, ma non tra i tavoli dove utilizzeremo le distanze stabilite dal Governo con tavoli da 2 o 4, al massimo 6 persone ben distanziate. Niente più tavolate”.

