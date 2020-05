Arezzo, mercato al completo. Arriva il via libera, banchi anche sul piazzale dello stadio

E’ arrivato il via libera ai mercati. Da lunedì 18 maggio banchi non solo di generi alimentari, ma di tutti i prodotti. L’accordo è stato raggiunto nella tarda serata di venerdì 15 e le amministrazioni comunali sono già al lavoro per trovare le migliori soluzioni e ripartire, in sicurezza, fino da domani. “E’ una vittoria - dice Rodolfo Raffaelli presidente regionale di Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti)-Confcommercio - finalmente abbiamo ottenuto ciò che chiedevamo da tempo e cioè ripartire insieme ai negozi. Non siamo più gli invisibili del commercio e possiamo tornare a lavorare. Sono contento”. Anche lo stesso Raffaelli è un ambulante che ogni settimana gira per tutta la provincia e oltre. Ma la riapertura comporta regole ben precise che anche gli ambulanti dovranno rispettare. “Cominciamo da chi vende che deve indossare guanti e mascherina - dice Raffaelli - La merce e questo vale sia per il cliente che per il commerciante deve essere toccata con i guanti”. Un altro punto è quello della prova dei vestiti. Alcuni ambulanti davano la possibilità di provare i capi d’abbigliamento, magari in qualche camerino arrangiato dentro il camion. “Da lunedì 18 maggio non si potrà più farlo". Mercato allungato al Giotto, i banchi saranno sistemati anche sul piazzale dello stadio.

