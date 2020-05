Coronavirus, riaprono parrucchieri ed estetiste: "Prodotti per la sicurezza costosi o irreperibili"

C’è l’ok della Regione alla riapertura di parrucchieri ed estetiste dal 18 maggio. Ma con gli ingressi contingentati, solo su appuntamento, diventerà un fattore determinante la puntualità del cliente. Tra i problemi segnalati dagli operatori c’è quello del reperimento dei materiali: guanti, mascherine ffp2, kimoni non si trovano se non a prezzi esorbitanti.

“Sono curioso di tornare in negozio e ricominciare. Se per la normalità davi il 100% oggi devi dare il 110%”, spiega Luca Bichi, titolare dell’omonimo negozio di parrucchiere in via Buonconte da Montefeltro, “Eravamo partiti con un protocollo più stringente poi alla fine quello approvato non è male. Ci permette di lavorare bene. Tra le misure previste vi è la distanza tra persone di un metro ma io sono stato più ligio e mi sono attenuto alla prima bozza del protocollo che prevedeva la distanza di due metri. L’ingresso sarà contingentato, si entrerà solo su appuntamento. Noi forniremo il kimono, guanti e mascherina. Sarà data al cliente anche una busta di plastica dove mettere i propri oggetti. Da lunedì mattina il negozio sarà perfettamente a posto. Dovremo tenere il nominativo dei clienti per 14 giorni. Sembra facile ma non è facilissimo. I guanti sono diventati irreperibili: una confezione da 100 è arrivata a costare 19 euro. Il monouso da 0,40 a 1,50 euro. Le due sanificazioni più importanti sono una al mattino e una alla sera. C’è un prontuario dove si scrive il prodotto utilizzato per sanificare e chi è l’operatore che ha sanificato. Ogni cliente che va via si fa la sanificazione a base alcolica, con il marchio Ce e con la postilla del Ministero della salute. Bisogna pensare al benessere nostro e dei clienti. Per me da oggi si apre una nuova stagione. Prima andavamo tutti di corsa, questa situazione ha insegnato una nuova tranquillità di gestire la persona nel tuo lavoro. Per sormontare il problema economico dovremo dare il massimo”.

