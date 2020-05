Coronavirus Fase 2, si celebra la Messa. A Pescaiola don Severino: "Per l'ostia passo io tra i banchi"

Coronavirus e Fase 2 ad Arezzo, oggi è anche giorno della ripresa delle Sante Messe. Don Severino Bernardini della chiesa di Sant’Agnese a Pescaiola celebrerà la Messa feriale alle 18,30. “Siamo pronti” commenta don Severino “e tra i parrocchiani c’è un grande desiderio di fede.

Il parroco aretino spiega come ci si organizza per affrontare la celebrazione con i fedeli, dopo il lungo periodo di assenza delle cerimonie: "Per entrare in chiesa ci sarà un corridoio esterno ed i volontari ci aiuteranno a mantenere le distanze di anticontagio e a distribuire il gel sanificante per le mani".

Tra le panche saranno indicati i posti dove sedersi. "Abbiamo ridotto da 300 a 120 posti ma siamo pronti ad allargarci all’esterno in caso di bisogno. Staremo attenti a non rimandare indietro nessuno".

Per il momento della Comunione poi il parroco di Sant'Agnese ad esempio si muoverà in chiesa: "Per l’ostia mi muoverò io tra le panche, indossando la mascherina e la darò nelle mani dei fedeli”.