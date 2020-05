Coronavirus Fase 2 - Bar, ristoranti, parrucchieri, negozi, alberghi: "Riapriamo, è adesso la vera sfida"

La città di Arezzo esce dal lockdown. Dopo settanta giorni di chiusura per combattere il Coronavirus è arrivato il gran giorno della ripartenza della Fase 2. Le saracinesche dei negozi stamani, lunedì 18 maggio 2020, si rialzeranno per le strade del centro e nei negozi tradizionali di periferia.

Lungo le arterie commerciali c’è voglia di tornare alla tranquillità. Ancora presto per capire se nei negozi di abbigliamento, calzature, articoli per la casa, parrucchieri, ristoranti, bar, la clientela si riaffaccerà con la frequenza di una volta.

Per gli alberghi ci saranno timide riaperture con il timore di rimanere in stand by a causa dell’assenza di turisti e soprattutto per i divieti di spostamento tra regioni che creerà non poche difficoltà a riempire le camere.

Ai Bastioni c’è Marco Pierozzi dei Fratelli Pierozzi titolare del bar anche a Pieve al Toppo. Per lui è presto tornare a servire la tazzina di caffè tranquillamente e quindi opterà ancora per alcuni giorni per l’asporto. “Per adesso” conferma Marco Pierozzi “abbiamo scelto di mantenere l’asporto senza correre troppo e capire bene le regole e le restrizioni. Il decreto ancora non è pronto e quindi non abbiamo le idee chiare. La prudenza è il primo ingrediente per la ripartenza. Resteremo un passo indietro perché vogliamo renderci conto senza rischiare sanzioni”.

In piazza Grande Luca Scoscini del ristorante Essenza Dario Anna e del bar Vasari Caffè si cercherà di tornare alla normalità: “fino ad oggi abbiamo fatto la consegna domicilio e l’asporto da quando è stato possibile. Adesso riapriamo tenendo conto di tutto quello che ci impone il disciplinare con la massima attenzione all’igiene e alla salute. Per il distanziamento ho la fortuna di essere in piazza Grande e poter gestire spazi grandi e quindi le distanze non ci preoccupano. Le aspettative sono tante ma sappiamo che dobbiamo essere prudenti e sperare che arrivino i turisti sia italiani che stranieri. La voglia è di tornare presto alla normalità”.

Stamani rialzerà la saracinesca anche il negozio Poll Love in Corso Italia: la titolare Martina Branchi è emozionata: “c’è la voglia di ripartire e speriamo con il piede giusto. Alle 10 alzeremo la saracinesca. Il negozio è stato sanificato e abbiamo installato la postazione all’entrata con guanti e amuchina. Per il distanziamento farò entrare una persona alla volta. I clienti potranno provare i capi che poi verranno igienizzati con vapore e il prodotto igienizzante. L’orario manterremo quello di sempre dalle 10 alle 20. Pensiamo di tenere aperto anche la domenica; però valuteremo di volta in volta”.

Michele Farsetti del negozio di acconciature Nuovo Stile in viale Dante dopo un’intera domenica trascorsa a sanificare il locale, questa mattina prenderà gli appuntamenti telefonici e concluderà le fasi di installazione della cartellonistica per poi iniziare con tagli e pieghe nel pomeriggio. “Non vedo l’ora di ripartire” dice Michele “anche se le regole sono cambiate. In negozio la clientela non potrà sostare ad eccezione degli accompagnatori di familiari di disabili o minori; inoltre si accederà solo su appuntamento ed ho tolto tutte le riviste. Cercherò di accontentare tutti lavorando con orari allungati”.

In via Fiorentina Gianni e Andrea Fabbrini, albergatori dell’hotel Minerva questa mattina riapriranno le camere. “Sarà una scommessa” dicono Andrea e Gianni “e speriamo di vincerla. Abbiamo otto camere occupate su 130 ed è chiaro che a queste condizioni non c’è pareggio di spese. Per adesso apriremo un piano e con il personale ridotto. La speranza è che si sblocchi qualcosa con l’apertura delle regioni e dei confini nazionali. Per adesso contiamo di lavorare con chi dovrà venire ad Arezzo per necessità, per lavoro o per le cure. Poi per l’estate auspichiamo nel turismo nazionale anche se ci sarà da capire in quanti italiani si potranno permettere le vacanze e le visite alle città d’arte”.