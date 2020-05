Arezzo, il mercato del Giotto riapre completo e i banchi arrivano fino allo stadio

La decisione è stata presa. Il mercato di via Giotto sabato 23 maggio riapre, ma per garantire la sicurezza degli ambulanti e di chi va a comprare, i banchi arriveranno fino allo stadio. Sarà un mercato allungato, come aveva anticipato il sindaco Ghinelli e una sistemazione che potrebbe anche non essere definitiva. “Ci rivedremo tra circa due o tre settimane - dice Rodolfo Raffaelli presidente provinciale e regionale Confcommercio degli ambulanti - Ma per il momento questa era l’unica soluzione per garantire la sicurezza per tutti”. E dunque come verranno disposti i banchi? Praticamente saranno sfalsati. Un po’ dalla parte sinistra e un po’ dalla parte destra. Quindi venendo dal centro la fila dovrebbe cominciare a sinistra e poi a destra continuando a salire verso lo stadio. Dalla rotonda, dove un tempo finivano i banchi, invece continueranno sempre sulla destra fino ad arrivare dentro viale Gramsci e poi su verso il piazzale dello stadio. Un’altra novità sarà rappresentata dal parcheggio che dovrebbe essere sulla strada dove c’erano piante e fiori che verranno spostati al Comunale. Un altro parcheggio dovrebbe invece essere quello davanti al campo del rugby.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE IN EDICOLA GIOVEDI' 21 MAGGIO E ON LINE