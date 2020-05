Arezzo, i baristi: "No all'aumento della tazzina di caffè. Avremmo altre perdite"

La certezza del caffè da gustare al bar, è tornata lunedì 18 maggio. Insieme alla certezza che la tazzina, almeno per il momento non aumenterà. Costo 1,10 e così resta. Nella settimana della riapertura poteva succedere di entrare al bar e di pagare di più il prezzo del caffè. Non è successo e non succederà. I baristi sono d’accordo “l’aumento avrebbe l’effetto di un boomerang e porterebbe ad ulteriori perdite di clienti”. La tanto sospirata normalità, infatti, ancora non c’è. La ripresa è lenta, tanti lavoratori sono a casa, in smart working e i bar ne risentono. Denunciano perdite di consumi dal 30 al 60 per cento rispetto a prima della pandemia. Alcuni si sono anche dati dei margini di risalita: due o tre mesi. Sempre che la curva dei contagi non torni ad impennarsi. Abbiamo fatto un giro tra i bar del centro per capire che cosa ne pensano i baristi.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE IL 22 MAGGIO 2020 E ON LINE