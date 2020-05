Movida e Fiera Antiquaria di giugno, vertice del comitato per la sicurezza pubblica

Appuntamento a Poggio del Sole, nella sede della Prefettura di Arezzo, alle 11 di oggi, martedì 26 maggio, per la riunione del Comitato tecnico per la sicurezza pubblica.

I temi caldi stamattina saranno due. Il primo, una movida partita troppo di slancio, con giovani e non solo che non stanno prendendo sul serio la necessità di rispettare le misure di protezione e distanziamento. Il comandante della Polizia Municipale, Aldo Poponcini, lunedì mattina ha depositato sulla scrivania del primo cittadino a Palazzo Cavallo un report con il quale non solo ha ripercorso le criticità delle due serate di venerdì e sabato 22 e 23 maggio, e ha anche prospettato soluzioni da adottare dal punto di vista tecnico.

Secondo tema, la Fiera Antiquaria. L’amministrazione comunale vuole ripartire ma per farlo vanno trovate le modalità giuste. “Abbiamo ricevuto una infinità di richieste di adesione dagli spuntisti - afferma l’assessore alla Fiera, Marcello Comanducci - e questo è un bel segnale. Consideriamo che l’Antiquaria, il 6 e 7 giugno, sarà (se verrà confermata) il primo evento pubblico dopo lo sblocco ulteriore del 3 giugno, che aprirà, si spera, i viaggi tra regioni”.

L'ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA MARTEDI' 26 MAGGIO 2020