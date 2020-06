Arezzo, il Presidente Mattarella scrive al prof del video sulla maturità: "Siate cittadini attivi"

Ha fatto fatica a crederci e quella risposta se l’è stampata per capire se era tutto vero. Andrea Franceschetti, l’insegnante di lettere che insieme allo studente Michele Braganti del liceo di Sansepolcro hanno realizzato il video e la canzone “Ma-Tu-Maturità”, hanno ricevuto gli elogi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La missiva è giunta ieri in risposta ad una mail che lo stesso Franceschetti aveva indirizzato alla massima carica dello Stato. “Ho scritto al Quirinale - racconta il prof del liceo scientifico “Piero della Francesca” - perché il Presidente è sempre molto attento ai giovani e in questo momento così particolare, mi piaceva inviargli il nostro video”. Ma non si immaginava che ieri, Mattarella, attraverso l'ufficio di Segreteria del Quirinale e per mano del Consigliere Direttore Simone Guerrini, rispondesse alla mail e mandasse anche un messaggio di augurio agli studenti. “Gentile Professor Franceschetti - si legge nella risposta dal Quirinale - il Presidente della Repubblica ha ricevuto la sua gradita e-mail e mi incarica di ringraziarla molto per le calorose espressioni di stima indirizzategli e per averlo reso partecipe del simpatico video ‘Ma-Tu-Maturità?’ - creato per incoraggiare i suoi studenti del Quinto Anno - da Lei scritto e arrangiato musicalmente da Michele Braganti, studente del Quarto Anno. Nell'esprimere tutto il suo apprezzamento per l'impegno profuso, augurando ai Suoi studenti di continuare ad essere Cittadini attivi, consapevoli e solidali, il Presidente Mattarella - certo che tutti insieme riusciremo a sconfiggere presto il Covid-19 - invia a Lei, a Michele Braganti, ai Docenti e al Personale tutto del Liceo "Città di Piero" di Sansepolcro i saluti più cordiali, cui aggiungo volentieri i miei personali”.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DI AREZZO IL 4 GIUGNO 2020 E ON LINE