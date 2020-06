Arezzo, è arrivato il nuovo questore Dario Sallustio. Primo giro a Saione e Campo di Marte

Cambio al vertice in Questura di Arezzo. Dopo il pensionamento di Fabio Salvatore Cilona arriva Dario Sallustio (GUARDA LE FOTO), torinese di 55 anni, laureato in giurisprudenza e in scienze delle pubbliche amministrazioni. Il benvenuto del neo questore in mascherina e a "gomitate" al posto della stretta di mano.

In via Filippo Lippi durante questa fase di emergenza Covid-19 cambiano i cerimoniali ma resta immutata l'attenzione per la tutela e la sicurezza dei cittadini. “Terremo la guardia alta con un attento e puntuale controllo del territorio” ha detto il neo questore nel presentarsi alla città durante il tradizionale incontro con la stampa cui ha riconosciuto il valore di essere “antenne qualificate del territorio”.

In città da solo due giorni, il questore non ha perso tempo ed ha voluto conoscere di persona le realtà andando a visitare le note zone calde cittadine, troppo spesso alla ribalta di tristi episodi di cronaca strette tra spaccio e degrado. “Come prima cosa” confessa Sallustio “ho fatto un giro di controllo a Saione e a Campo Marte. Me le hanno presentate come zone calde ed ho voluto accertarmi di persona. Credo di proseguire il lavoro fatto fino ad oggi da chi mi ha preceduto. So che ci sono state importanti azioni e continueremo a monitorare il quartiere intervenendo se necessario”.

Ancora è presto per dettare una linea personale ma tranquillizza gli aretini: “Potete esserne certi: non abbasseremo la guardia”. Lontano il tempo di bilanci e prematura qualsiasi strategia, quel che è certo è che a cambiare, in questi mesi, sono invece sia le abitudini che i comportamenti a causa del coronavirus. “Sicuramente passeggiando ho visto una città diversa di qualche mese fa. Una città, maggiormente deserta rispetto al passato. Una città che come le altre del nostro Paese, ha subito un trauma”.

Anche il lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato in queste settimane è cambiato con particolare attenzione a contenere la diffusione del coronavirus. Adesso per il questore “è importante anche garantire le distanze ed evitare gli assembramenti”.

Particolare attenzione sarà riservata quindi al controllo della movida. “Ho visto” puntualizza il questore Sallustio “una città che giustamente inizia a ripartire, frequentando bar, parchi e luoghi di ritrovo. È un segnale che giudico positivo ma dobbiamo evitare qualsiasi forma di assembramento per impedire la diffusione del virus. Fino a quando non ne saremo usciti, bisogna stare attenti”.

Sallustio si è dichiarato “orgoglioso e felice per l’incarico ottenuto. Il primo da Questore dopo aver svolto servizio nella Polizia di Stato a Palermo e una parentesi come dirigente della Polizia Stradale di Ancona nelle Marche. Adesso l’importante riconoscimento professionale ad Arezzo. “Una città che non conoscevo. Una realtà comunque tranquilla dal punto di vista della sicurezza dove però dovremo stare attenti per mantenere lo standard attuale ed evitare che si creino in futuro situazioni criminose; il rischio per le aree ricche del Paese è che possano diventare aree di interesse della criminalità”.

L’impegno che si è assunto è quello di mantenere la sicurezza continuando sulla strada tracciata dal suoi predecessori che hanno ottimizzato anche le risorse umane e professionali all’interno della Questura.