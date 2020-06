Arezzo, concorso vigili urbani: dopo lo stop Covid le prove orali dal 18 giugno

Riparte dopo la sospensione il concorso pubblico per dieci posti di agente di Polizia municipale, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Arezzo. Uscito il nuovo calendario del proseguimento della prova orale che si terrà dal 18 giugno all’8 luglio prossimi.

Sono 76 i candidati che, avendo superato le prove scritte e pratica, devono essere ancora esaminati.

La modalità di svolgimento della prova avverrà nel rispetto dei requisiti dettati dalla normativa e dal protocollo sottoscritto tra la Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali concernenti le norme a tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare il distanziamento minimo tra le persone previsto dalla vigente normativa deve sempre essere mantenuto, a tutela dei concorrenti e della commissione. L’ingresso nella sala ove saranno svolte le prove orali sarà consentito solamente a quei candidati che sono stati convocati per il giorno e per l’ora fissata per la prova stessa. Inoltre i candidati, prima di accedere alla sala, devono obbligatoriamente provvedere alla igienizzazione delle mani utilizzando i dispenser messi a disposizione dall’amministrazione e devono obbligatoriamente indossare la mascherina durante tutto il periodo di permanenza nel palazzo comunale e, in particolare, all’interno della sala ove assisteranno e sosteranno la prova orale. Queste le date del colloquio: 18, 22, 30 giugno e 1, 7-8 luglio.

