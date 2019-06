Porta del Foro val bene una barba. Scatta fioretto di gruppo

Aveva fatto il voto di tagliarsi la barba lunga di tre anni se Porta del Foro avesse vinto il Saracino o se l’Arezzo fosse andato in serie B. Stava per fare scopa. In un colpo solo. In un anno solo. E così visto che una delle due si è avverata, Samuele Dini si è sottoposto molto volentieri al taglio del barbone. Dini è quartierista giallocremisi, ma appartiene anche al Gruppo Musici - ne è segretario - ed è anche il responsabile del merchandising dell’Arezzo. Da tre anni non si tagliava la barba. Ma per Porta del Foro questo ed altro. E scatta anche il fioretto di gruppo: a cavallo fino alla Verna. Ma c'è anche chi andrà a piedi.

ARTICOLO IN EDICOLA SUL CORRIERE DI AREZZO IL 25 GIUGNO 2019