L'ultimo addio a Lorenzo Bruni alla Pieve

Arriverà stamani (martedì 25 giugno) il nulla osta per riportare la salma di Lorenzo Bruni nella sua Arezzo. Giovedì 27 giugno alle ore 15 alla Pieve, saranno celebrati i funerali del 31enne morto domenica col parapendio. Oggi, dopo le 17, Lorenzo, accompagnato dal servizio delle onoranze funebri di Francesco Duranti, arriverà all’ospedale San Donato dove sarà allestita la camera ardente. Sul corpo del giovane nessuna autopsia, ma solo l’esame cadaverico esterno. La tragedia è stata archiviata come incidente. E’ successa domenica, nei cieli di Lecco. La vela si è chiusa e il ragazzo con il suo parapendio sono precipitati. Una caduta che non ha lasciato scampo al giovane conosciuto in città. Da novembre scorso si era trasferito a Milano dove lavorava come consulente presso la Deloitte. Ma spesso tornava ad Arezzo dove aveva gli amici, i genitori e la parrocchia della Pieve dove praticamente era nato. Lì, giovedì alle ore 15 saranno celebrati i suoi funerali.