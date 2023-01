01 gennaio 2023 a

a

a

CONTATTI

Testata: CORR.IT

Direttore: Sergio Casagrande

Vicedirettore: Alfredo Doni

Caporedattore web: Giuseppe Silvestri

Iscrizione Tribunale di PERUGIA: n. 32 del 06/08/2007



Gestore del sito: GRUPPO CORRIERE S.R.L.

Editore: GRUPPO CORRIERE S.R.L.

Sede legale: Perugia (PG) – Via Pievaiola 166/F6

Amministratore unico: Marco Corridori

Direttore generale: Vito Nobile

Iscrizione alla camera di commercio di PERUGIA: n. 11948101008

Capitale sottoscritto e versato: € 10.000,00

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

e-mail: [email protected]

CORRIERE DI AREZZO

Direttore responsabile: Sergio Casagrande

Vicedirettore: Alfredo Doni

Caporedattore web: Giuseppe Silvestri

Redazione di Arezzo

Tel: 0575 16651

Fax: 0575 042237

e-mail: [email protected]

Per la pubblicità su questo sito e sulle edizioni del GRUPPO CORRIERE:

PUBBLICITÀ NAZIONALE A. MANZONI & C. S.p.A.

Via Nervesa 21, 20139 Milano - Tel. (02) 57494522/4802

www.manzoniadvertising.it

PUBBLICITÀ LOCALE A. MANZONI & C. S.p.A.

Arezzo - Via G. Marconi, 1 - Tel. (0575) 401498 - Fax (0575) 296524

[email protected]

CONTATTI PER ABBONAMENTI

Abbonamenti Online e Cartacei

Telefono: 075 9119911

Mail: [email protected]

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.