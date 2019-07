Angelo Trotta nuovo direttore Agenzia turistica ticinese

Roma, 1 lug. (Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia turistica ticinese (Att) ha nominato all’unanimità il nuovo direttore, che da oggi, 1° luglio, entra in carica. E' Angelo Trotta, attivo da molti anni nel marketing e nella vendita a livello nazionale e internazionale. Il presidente Aldo Rampazzi ha presentato al Cda i lavori della Commissione Cerca che, dal 7 febbraio scorso, in seguito alla chiusura del concorso pubblico per la nomina del 'direttrice/direttore Att' pubblicato l’11 gennaio, ha proceduto a un accurato lavoro di selezione delle candidature pervenute, effettuando colloqui e commissionando un assessment. Il Cda ha discusso le diverse candidature e successivamente ha nominato all’unanimità il nuovo direttore che guiderà l’Agenzia turistica ticinese a partire da oggi.

Angelo Trotta, di Locarno, ha oltre 25 anni di esperienza internazionale nel marketing e nella vendita di beni di lusso, largo consumo e servizi finanziari. Classe 1965, nel suo curriculum formativo vanta una laurea in economia all’Università di San Gallo con specializzazione in 'Marketing & Sales'. Trotta ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali alla testa di Gruppi internazionali in Svizzera, Italia, Francia, Brasile, Germania e Spagna. In questi lunghi anni di carriera, ha acquisito una significativa esperienza per quanto riguarda piani di sviluppo e strategia di marketing e vendita, incluso budget e business plan, marketing territoriale, project/product management, analisi di mercato, trade marketing, digital marketing e sponsoring. Completano il suo profilo le ulteriori esperienze formative, l’ottima conoscenza del contesto economico e sociale del Cantone, il forte attaccamento al territorio, la capacità di visione strategica locale e internazionale, nonché l’ottima conoscenza di sei lingue.

“Il nuovo direttore - commenta Aldo Rampazzi, presidente del Cda - sarà chiamato a gestire importanti dossier, tra cui la digitalizzazione e la sempre maggiore attenzione verso lo sviluppo dei prodotti turistici. Un ambito, quest’ultimo, a cui l’Att si sta dedicando da qualche anno, così come previsto dalla nuova legge sul turismo, e che diventerà sempre più importante in futuro. Angelo Trotta vanta una grande esperienza maturata sia in Svizzera che all’estero e, pertanto, dispone delle necessarie competenze per affrontare le sfide attuali e future, con una particolare attenzione verso la collaborazione con tutti gli attori e i partner sul territorio”.