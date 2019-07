South African Tourism, Hloni Pitso nuovo dg per Europa del Sud

Roma, 1 lug. (Labitalia) - South African Tourism ha annunciato la nomina di Lehlohonolo Pitso come nuovo direttore generale dell’Europa del Sud. Conosciuto come 'Hloni', il nuovo direttore generale è già operativo e sarà basato negli uffici di marketing regionale di South African Tourism a Parigi. Hloni si occuperà di coordinare e motivare un team esperto e responsabile, il cui incarico principale consiste nell’incentivare la crescita economica in Sudafrica grazie al contributo dell’Europa meridionale, che comprende quattro mercati: Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Hloni vanta una lunga esperienza nel turismo: dopo la laurea in Program, Travel and Tourism Management presso l’Università di Pretoria, Pitso ha iniziato la sua carriera lavorativa a soli vent’anni, diventando così un modello di riferimento per molti studenti africani appassionati di viaggi e turismo. Dopo tre anni di apprendistato presso Hrg Rennies Travel, Hloni è stato nominato Travel Consultant, Customer Sales Agent and National Sales Executive presso l’Aeroporto internazionale O.R. Tambo di Johannesburg, incarico che gli ha permesso di creare solide basi per la successiva collaborazione con Air Botswana, durata sette anni.

A seguito di un’esperienza di due anni nell'hôtellerie, con Protea Hotels, Hloni è entrato a far parte del team di South African Tourism, prima come Trade Relations Manager per l’Africa Orientale e successivamente come Regional Manager per l’Africa Occidentale, per poi essere nominato direttore generale South Europe, totalizzando così 10 anni di esperienza presso l’Ente del Turismo. In quanto dg, la sua missione principale consisterà nell’incrementare il numero di arrivi dall’Europa meridionale al Sudafrica, ma anche nel rafforzare ulteriormente le relazioni tra le due regioni. La nomina di Hloni coincide con un momento in cui lo sviluppo del turismo in Sudafrica è diventato fondamentale per la crescita del Paese e in cui l’Ente del Turismo è impegnato a migliorare sempre più le strategie per la crescita di questo importante motore economico, per il quale gli arrivi dall’Europa meridionale rappresentano una leva imprescindibile.

“Sono più che grato di unirmi al fantastico team di South African Tourism - South Europe e di fornire il mio personale contributo per posizionare il Sudafrica come una destinazione sia leisure sia business per i viaggiatori europei”, ha affermato Hloni Pitso, direttore generale South Europe, che ha proseguito: “Confido che la mia esperienza mi abbia preparato al meglio per ricoprire questo ruolo importante. Sono pronto per iniziare questa nuova ed emozionante avventura a fianco del team Aigo, rappresentante in Italia di South African Tourism”. La lunga esperienza di Pitso all’interno del settore sarà di grande importanza per South African Tourism, che punta a consolidare il ruolo dell’Europa meridionale come mercato chiave. Nel solo periodo gennaio-aprile 2019, infatti, gli arrivi dalla regione sono stati 103.990.