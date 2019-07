Food: con S.Pellegrino riflessione sul futuro della gastronomia

Roma, 5 lug. (Labitalia) - Nell’anno in cui ricorre il suo 120° anniversario, S.Pellegrino, acqua minerale leader nel mondo, per celebrare questa occasione insieme alla comunità gastronomica ha ospitato 'Food meets future', uno speciale evento tenutosi lunedì 24 giugno all’interno del programma di The World’s 50 Best Restaurants a Singapore, presso la National Gallery della città. S.Pellegrino e 50 Best condividono la convinzione che il futuro della gastronomia abbia bisogno che la comunità si unisca per coltivare il talento, agire in maniera responsabile e inclusiva e per ispirarsi con creatività.

L’evento 'Food meets future' è stato diviso in tappe, ognuna pensata per esplorare i quattro elementi considerati il focus della discussione sul futuro della gastronomia: inclusione, ispirazione, responsabilità e talento. Un evento che ha visto S.Pellegrino protagonista nel riunire alcuni dei più influenti membri della comunità gastronomica globale insieme a un gruppo di top chef internazionali, che comprendeva Massimo Bottura, Anne Sophie-Pic, Pim Techamuanvivit e Yannick Alléno, José Andrés e Janice Wong.

Stefano Marini, Sanpellegrino International Business Unit Director, ha commentato: “S.Pellegrino è onorata di aver ospitato 'Food meets future' con alcuni dei più influenti e impegnati rappresentanti nel mondo della gastronomia. Noi crediamo fortemente nel potere trasformatore della gastronomia, pertanto salvaguardare il suo futuro è per noi di fondamentale importanza. Nel lavoro in tutto il mondo, a partire dal progetto S.Pellegrino Young Chef fino alle nostre strategiche partnership con i pilastri della gastronomia come The World’s 50 Best Restaurants, S.Pellegrino si impegna per promuovere e supportare l’eccellenza gastronomica in tutto il mondo. Da 120 anni S.Pellegrino è al fianco delle migliori tavole del fine dining, per questo motivo non potevamo pensare a un modo migliore per celebrare questo importante anniversario se non con questo speciale evento".