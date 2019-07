Torna a Parma la Notte dei Maestri del lievito madre

Parma, 11 lug. (Labitalia) - Il 22 luglio, dalle ore 20, va in scena la quinta edizione della 'Notte dei maestri del lievito madre', l’appuntamento per incontrare i maggiori pasticceri a Parma e l’evento più importante del mondo del lievitato fuori stagione: una notte dedicata alla degustazione di prodotti lievitati artigianali realizzati dai migliori maestri nell’uso del lievito. L’evento nasce da un’idea del pasticcere Claudio Gatti, di Pasticceria Tabiano, a Tabiano Terme, famoso proprio per i segreti del suo lievito madre, con cui produce la Focaccia di Tabiano, il suo dolce simbolo, organizzato da Video Type di Parma.

Anche quest’anno si terrà sotto i Portici del Grano di piazza Garibaldi, nella 'Città creativa per la gastronomia Unesco', con ospite d’onore il maestro Rolando Morandin, al quale sarà riconosciuto il premio alla carriera di lievitista d’eccezione: un’esperienza di grande rilievo nel mondo dei lievitati, in particolare per il panettone, ma basti pensare al peso del suo 'metodo Morandin', una tecnica di mantenimento del lievito madre in acqua, utilizzata oggi da molti addetti ai lavori.

Sarà una degustazione libera dove si potranno provare oltre 60 tipologie di lievitati rigorosamente artigianali, realizzati con lievito madre dai maestri. Un’iniziativa che promuove il consumo dei lievitati tutto l’anno, destagionalizzando un prodotto troppo spesso associato all’immaginario della festa.

A conclusione dell’evento verranno resi noti i finalisti della prima edizione del 'Panettone World Championship', promosso dal Gruppo Maestri del lievito madre per eleggere il miglior panettone artigianale tradizionale a livello mondiale. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi sarà ospitata durante la 41ma edizione di Host a Milano, il Salone internazionale dell’ospitalità professionale, alla Fiera di Milano. L’obiettivo del contest è quello di avviare un momento di confronto e condivisione tra i professionisti del settore, come in occasione della 'Notte dei Maestri del lievito madre'.

Quest’anno un’altra bella novità: sei Maestri del lievito madre (Luigi Biasetto, Salvatore De Riso, Claudio Gatti, Alfonso Pepe, Attilio Servi e Vincenzo Tiri) si sono uniti e hanno partecipato alla 19ma edizione di Cibus 2018 con il claim: 'Insieme per promuovere l’eccellenza della pasticceria artigianale italiana'. Nel gennaio 2019 un’altra delegazione (tra cui Claudio e Stefano Gatti, Renato Bosco, Rolando Morandin, Marco Avidano, Francesco Favorito, Vincenzo Tiri, Fabrizio Galla) ha partecipato alla 40ma edizione del Sigep di Rimini per raccontare la storia e le curiosità sui lievitati più apprezzati in Italia.

A precedere le degustazioni, sul palco, un mini talk-show presentato da Atenaide Arpone Responsabile magazines di Italian Gourmet. Fil rouge in linea con le scorse edizioni e focus dell’evento è la destagionalizzazione di panettoni e lievitati, tanto da vederlo protagonista di merende sotto l’ombrellone.