Turismo: Envoy by Four Seasons cerca talenti, viaggiare diventa opera d'arte

Roma, 12 lug. (Labitalia) - Envoy by Four Seasons - il programma che valorizza l’efficacia di un creativo storytelling di viaggio attraverso ricordi, illustrazioni, pittura e poesia - cerca nuovi talenti e presenta il risultato della prima collaborazione, quella avvenuta in Vietnam con l’artista americana Missy Dunaway. Attraverso un programma di collaborazioni strategiche con artisti di tutto il mondo, Envoy by Four Seasons intende, infatti, ripensare la comunicazione digitale, enfatizzandone il contenuto rispetto al reach. L’obiettivo è un nuovo stile narrativo applicato all’arte di viaggiare, che sia coinvolgente, interessante ed efficace.

Missy Dunaway così commenta la propria esperienza: "Il mondo dell’influencers marketing è ormai saturo e affollato. Il privilegio di far parte di Envoy by Four Seasons mi ha permesso di andare oltre il viaggio stesso. Grazie ai talenti e alle personalità incontrate, mi sono immersa come mai prima nella destinazione. Ho potuto così portare il Vietnam nella mia arte, per ispirare altri a intraprendere questa stessa unica esperienza”. Come annunciato all'inizio di quest'anno, Dunaway è stata selezionata tra più di 1.000 artisti da tutto il mondo. A convincere sono state le sue abilità e il suo stile narrativo nel catturare i ricordi di viaggio attraverso originali illustrazioni colorate, riprodotte in diari e taccuini che le hanno fatto vincere negli anni ben 12 borse di studio internazionali.

Per la prima collaborazione di Envoy, il Four Seasons Resort The Nam Hai di Hoi An, in Vietnam, ha creato un itinerario di esperienze personalizzate tra cui una lezione privata per imparare a suonare le campane armoniche in cristallo guidata dall'artista Oanh Ngo; la partecipazione alla cerimonia del Goodnight kiss to Earth, dove si esprimono desideri accendendo candele galleggianti; una escursione all’alba al Santuario del tempio di My Son, patrimonio mondiale dell'Unesco; una giornata a imparare le tecniche tradizionali della pesca vietnamita. Le opere e poesie di Dunaway sono sfogliabili attraverso una galleria digitale creata da Four Seasons. La prossima collaborazione Envoy by Four Seasons sarà annunciata entro l’estate 2019, mentre il programma continua a prendere forma con nuove collaborazioni. Per partecipare alle selezioni, è possibile presentare la propria candidatura utilizzando il modulo di richiesta di Envoy.