Turismo: 'Travel+Leisure', Hotel Brunelleschi si conferma fra top 5 di Firenze

Firenze, 12 lug. (Labitalia) - Anche per il 2019 Travel + Leisure, la rinomata rivista statunitense dedicata al mondo dei viaggi e del lifestyle, inserisce l’Hotel Brunelleschi al 3° posto tra i 5 migliori alberghi di Firenze nella classifica per i World’s Best Awards in base ai giudizi dei lettori che sono invitati, come di consueto, a condividere le proprie esperienze di viaggio. Gli alberghi sono stati valutati tenendo presente diverse caratteristiche: location, struttura, servizio, ristorante e valore complessivo.

Travel + Leisure da anni dedica particolare attenzione e gratificazioni all’Hotel Brunelleschi di Firenze, preferito da viaggiatori esperti, esigenti e sofisticati che da sempre ne riconoscono l’eccellenza. "L’iconico Hotel Brunelleschi dedica questo ambito riconoscimento alla sua pregiata clientela e all’intera community degli agenti di viaggio’,’ dice il General Manager, Claudio Catani.

Dopo una ristrutturazione multimilionaria, effettuata grazie a una proprietà che ha creduto al progetto gestionale del General Manager Claudio Catani, già premiato nel 2016 come 'Top General Manager of the Year Worldwide' da Luxury Travel Advisor, l’Hotel Brunelleschi di Firenze si è posizionato negli anni al top degli alberghi più lussuosi e prestigiosi di Firenze e del mondo grazie anche a livelli di servizio, alla posizione strategica e per essere una struttura ricca di stile e di charme. Travel + Leisure per i '2019 World's Best Awards' premia, con un punteggio di 93.20, l'Hotel Brunelleschi, citando la sua posizione in una piazza tranquilla, l’eleganza e la torre bizantina inglobata nella facciata, l’edificio più antico della città che fa parte del patrimonio storico di Firenze.