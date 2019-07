Dl Crescita: consulenti lavoro, circolare su faq bonus sud

Roma, 17 lug. (Labitalia) - A soli 4 giorni dalla pubblicazione del decreto Anpal numero 311/2019, che ha recepito il cosiddetto decreto crescita in merito all'incentivo occupazione sviluppo sud, l'Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione di questo bonus con la circolare numero 102 del 16 luglio 2019, confermando definitivamente le agevolazioni anche per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio al 30 aprile 2019.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare numero 13/2019 contenente una serie di faq pratiche che possono agevolare la comprensione dei numerosi provvedimenti introdotti con la manovra finanziaria del 2019 per incentivare l'avvio di nuovi rapporti di lavoro nelle regioni del Mezzogiorno.

Nel documento sono contenute indicazioni sui destinatari della misura, sulla procedura e le tempistiche di richiesta e concessione, oltre ai chiarimenti sulla cumulabilità con altri bonus occupazionali, con particolare riferimento all'apprendistato di mestiere.