Innovazione: Talent Garden-Sky Tg24, Hack for future racconta competenze raggiunte

Milano, 25 lug. (Labitalia) - Le competenze digitali sono tra le più ricercate nel mondo del lavoro: una recente ricerca condotta da Nesta Italia con Talent Garden ha contato oltre 350.000 richieste durante tutto il 2018, da parte di aziende pubbliche e private, che non sempre trovano risposta sul mercato. Un’esigenza che ha raccolto l’attenzione di Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia, che in occasione della chiusura dell’anno accademico della sua Innovation school, assieme a Sky TG24, lancia 'Hack for the future', un evento dedicato agli studenti della School pensato per far applicare l’innovazione e quanto appreso durante il percorso formativo ad esigenze reali e concrete.

L’appuntamento si svolgerà domani, venerdì 26 luglio, presso il campus Talent Garden di Milano Calabiana, dove gli studenti saranno chiamati a elaborare e presentare, in una dinamica di lavoro di gruppo, progetti che portino reale innovazione sui temi del food e della sostenibilità. A sostenere il lavoro dei ragazzi anche Billy Costacurta e lo chef Giorgio Locatelli, ambassador dell’iniziativa, che sproneranno i ragazzi alla sfida con due video motivazionali.

L’intera giornata sarà raccontata da SkyTG24, tramite collegamenti live e dirette, anche attraverso il servizio Active, dalla presentazione delle sfide fino al pitch finale e la cerimonia di premiazione, che sarà condotta dal giornalista di Sky TG24 Alessio Viola.

"La sostenibilità e il mondo del foodtech - commenta Lorenzo Maternini, vicepresident global sales & country manager Italy Talent Garden - sono ambiti particolarmente rilevanti per Talent Garden, l’idea che l’innovazione digitale sia finalizzata ad impattare positivamente nel quotidiano delle persone è nel nostro dna, nella nostra community sono tantissime le startup che lavorano in questa direzione e nei prossimi mesi qui a Milano saremo impegnati ad aprire il primo campus dedicato proprio a queste tematiche".

"Far lavorare i ragazzi - spiega - su queste aree alla fine del percorso di formazione sui temi del digitale è un modo per ribadire che gli innovatori di domani avranno come priorità il benessere delle persone e del pianeta. Questo appuntamento è il punto di arrivo di un percorso di formazione a cui quest’anno hanno partecipato oltre 500 persone. La formazione nel mondo digitale è da considerarsi continua così come la complessità delle sfide che il futuro ci pone".

"Sono molto soddisfatto - afferma Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24 - che Sky TG24 sia promotore di questa iniziativa assieme a Talent Garden. Innovazione e sostenibilità sono gli ingredienti di questo evento di cui vogliamo rendere partecipe anche il pubblico di Sky TG24. Il lavoro è uno dei temi più rilevanti per il Paese: è un mondo in continua evoluzione e richiede alle persone di essere sempre più proattive e propense al cambiamento. In questo scenario è importantissimo stimolare le nuove generazioni allo sviluppo e alla valorizzazione delle loro competenze, digitali e non, a pensare fuori dagli schemi per individuare soluzioni innovative a problemi sempre più complessi. Raccontare questo hackathon significa anche dare evidenza agli aspetti più positivi del nostro Paese, come la passione e la creatività di questi ragazzi. Infine, quella della sostenibilità alimentare rappresenta una delle sfide fondamentali per il benessere dell’intero pianeta, un tema che Sky TG24 è orgoglioso di raccontare".

La giornata di lavori si aprirà alle ore 10 con la presentazione delle sfide lanciate agli studenti da Billy Costacurta e Giorgio Locatelli. A seguire gli studenti formeranno dei gruppi di lavoro ed inizieranno a lavorare per sviluppare idee e progetti capaci di rispondere alle sfide lanciate. Nel pomeriggio una commissione di Talent Garden valuterà i progetti e i tre migliori saranno presentati a partire dalle 19 durante il pitch finale che precederà la consegna dei diplomi agli studenti. Il gruppo che avrà sviluppato il progetto risultato il vincitore avrà la possibilità di partecipare ad una giornata di formazione con la mentorship del Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.

Tutti i progetti sviluppati saranno condivisi all’interno della community delle corporate di Talent Garden e le aziende interessate potranno valutare eventuali approfondimenti e portare a implementazione dei progetti di loro interesse. L’Innovation school di Talent Garden forma e prepara i professionisti digitali del domani, ed i numeri registrati testimoniano i bisogni effettivi del mercato del lavoro: il 99% degli studenti che hanno partecipato e che hanno concluso corsi di formazione nelle sessioni invernali di quest’anno tenuti dall’Innovation school hanno trovato una collocazione, alcuni anche prima della fine dei corsi.

Durante l’anno formativo 2018-2019, l’Innovation school di Talent Garden ha formato complessivamente 703 persone tra master full time, master part time e masterclass, con un’età compresa tra i 26 e 32 anni per i corsi full time e part time, e dove la parità di genere è stata raggiunta con il 51% di donne che hanno partecipato ai corsi a tempo pieno.