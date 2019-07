Sud: Margiotta (Confsal), 'fare scelte essenziali per Paese partendo da priorità'

Roma, 30 lug. (Labitalia) - "E' necessario effettuare delle scelte essenziali per l’intero Paese, partendo dalle priorità per il Sud". A dirlo il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, che in delegazione con il segretario generale Snals-Confsal, Elvira Serafini, ha nuovamente incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Su questi temi - ha dichiarato - la Confsal ha chiesto l’impegno del governo a dare priorità, nel piano per il Mezzogiorno, alle opere a sostegno della crescita, con l’obiettivo di colmare il gap Nord-Sud e per lo sviluppo complessivo del Paese". Anche il segretario generale Snals-Confsal, Elvira Serafini, è intervenuta al tavolo sulla questione meridionale: "Per aiutare il Mezzogiorno bisogna partire dall’istruzione, che è un elemento strategico della crescita".

"Parlare di cambiamento - ha affermato - significa cambiare lo sguardo sull’istruzione al Sud abbiamo fatto notare al tavolo che occorre porre grande attenzione all’edilizia scolastica, poiché gli edifici sono fatiscenti, ma anche a tutte le altre infrastrutture: la rete dei trasporti deve agevolare il raggiungimento delle scuole. Anche in questo modo si contrasta la dispersione scolastica”. Serafini ha poi spostato l’attenzione su un altro tema chiave per il Mezzogiorno: "Il Sud è pieno di risorse mal utilizzate: tanti docenti costretti a trasferirsi al Nord; tanti giovani ricercatori che vanno in Europa, soprattutto in Inghilterra e Germania. Questi cervelli devono poter scegliere di rimanere o tornare al Sud che li ha formati investendo risorse di cui, di fatto, usufruiscono un’altra parte del Paese e altre nazioni".

"E’ evidente - ha aggiunto Serafini - quanto sia necessario l’incontro tra istruzione e mondo del lavoro. Solo così potrà migliorare la questione meridionale. Si dice che i fondi europei tornano indietro perché il Sud non li sa sfruttare, invece il punto è un altro: mancano gli investimenti in strutture adeguate per realizzare quei progetti".