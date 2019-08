Accor: Marc Dardenne nuovo Chief Operating Officer marchi lusso in Europa

Roma, 1 ago. (Labitalia) - Accor, gruppo leader globale nel settore dell’ospitalità aumentata, annuncia la nomina di Marc Dardenne come nuovo Chief Operating Officer dei marchi lusso in Europa. Marc Dardenne ha ricoperto finora il ruolo di Chief Operating Officer di Amaala, un progetto di resort ultra-lusso sulle rive del Mar Morto sponsorizzato dal Fondo pubblico d’investimenti dell’Arabia Saudita. Inoltre, è stato precedentemente Ceo e Chief Operating Officer di Jumeirah Hotels & Resorts a Dubai. Nel nuovo ruolo supervisionerà le operazioni di circa 50 hotel di lusso in tutta Europa e 9 proprietà in fase di sviluppo. Questi progetti includono, tra gli altri, marchi come Raffles, Fairmont, SO/, Sofitel, nonché proprietà emblematiche come Raffles Europejski Warsaw, Sofitel Legend The Grand Amsterdam e The Savoy, A Fairmont Managed Hotel a Londra.

"Marc è un leader riconosciuto - spiega Franck Gervais, direttore generale Europe di Accor - e apprezzato dal settore dell'ospitalità, porta con sé un’esperienza affermata ed è fortemente impegnato nel raggiungimento di elevati standard di qualità. Siamo molto felici di dare il benvenuto a Marc nella famiglia Accor e siamo convinti che con la sua leadership, i rapporti e la passione per l'ospitalità, saprà motivare e ispirare i team dei nostri hotel di lusso in tutta Europa".

Marc è un grande professionista del settore, con quasi 40 anni di esperienza in diversi gruppi alberghieri e immobiliari. All'inizio della sua carriera ha lavorato presso il Ritz Carlton per poi entrare in Emaar Hospitality, dove ha lavorato a stretto contatto con Giorgio Armani per guidare l'espansione del marchio Armani nel settore dell'ospitalità, con l'apertura degli hotel di lusso a Dubai e a Milano. Marc è stato anche coinvolto nello sviluppo di marchi di lusso lifestyle come The Address Hotels and Resorts, Patina Hotels & Resorts e Zabeel House. La lunga carriera di Marc è stata contrassegnata da riconoscimenti e onorificenze in questo settore, come il Feigenbaum Leadership Excellence Award (Medio Oriente); è stato 'Ceo of the Year' nel settore alberghiero e turistico per il Medio Oriente e 'Direttore generale dell'anno' per il settore alberghiero sempre nel Medio Oriente. Di origini francesi, belghe e svizzere, Marc ha studiato all'Ecole Hôtelière di Losanna. Parla fluentemente inglese, francese e tedesco.