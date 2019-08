A Milano torna ContAnimazioni, TedX del Management Innovation

Milano, 8 ago. (Labitalia) - E’ tutto pronto per la terza edizione di ContAnimazioni, l’innovativo evento sul modello del TedX che dal 2017 riunisce sullo stesso palcoscenico imprenditori, studiosi, artisti, professionisti e ospiti nazionali e internazionali provenienti da mondi diversi per discutere e approfondire un tema di interesse sociale e professionale, analizzandolo da differenti punti di vista, che quest’anno sarà quello dell’'Identità'. L’edizione 2019, infatti, si intitola 'Identità, il coraggio di ri-conoscersi' e si terrà il 27 settembre, dalle ore 9 alle 16, all’Auditorium Giò Ponti della Sede Assolombarda, in via Pantano 9, a Milano. A idearlo e organizzarlo Evidentia, società di management innovation e cambiamento culturale, con sedi a Milano e Roma.

Tra gli ospiti di questa edizione, ci saranno Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, Domenico Fucigna, partner di Tea-Trend Explorers Associated ed esperto di innovazione, Paolo Aielli, amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, il funambolo Andrea Loreni, Lorenzo Micheli, consulente del Miur e ideatore degli hackathon per i licei, e Lucia Castellano, già direttrice del carcere di Bollate, ora direttore generale per l’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova del ministero della Giustizia.

Non mancherà, tra una sessione dei lavori e l’altra, un intervento delle socie fondatrici di Evidentia, Maria Vittoria Colucci, Anna Forciniti, Letizia Migliola e Laura Rossi, che condivideranno la propria esperienza nel rapporto con le organizzazioni di lavoro, intese come luoghi dove quotidianamente si riscontra sia la massima espressione dell’identità individuale che la sua negazione.