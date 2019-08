Food: al via ad Asiago 'Made in Malga', in vetrina formaggi d’alpeggio

Vicenza, 20 ago. (Labitalia) - L’Altopiano di Asiago (Vicenza) si sta preparando per l’ottava edizione dell’evento nazionale dedicato ai formaggi d’alpeggio, 'Made in Malga'. Saranno due lunghi week end, e non più uno, che dal 6 all’8 e dal 13 al 15 settembre ospiteranno i migliori formaggi d’alpeggio da tutta Italia e tante altre specialità della montagna. Il format della manifestazione è il medesimo degli anni scorsi. I migliori della montagna italiana saranno presenti per le vie e le piazze della cittadina altopianese. Ogni azienda agricola sarà abbinata a un’attività commerciale del centro di Asiago, riproponendo una collaborazione vincente già sperimentata con successo sin dal 2012. Il percorso della mostra mercato segnerà le tappe nei negozi, bar, enoteche, ristoranti e hotel, dove si potrà conoscere e acquistare le specialità tipiche di malga, tutte prodotte rigorosamente sopra i 600 metri di altitudine.

'Made in Malga 2019' ad Asiago offrirà ai visitatori una quantità di occasioni per trascorrere giornate intense e gustose: dalla mostra mercato dei produttori ai laboratori con formaggi, vini e birre artigianali; dai Laboratori dell’Artigiano all’Osteria di montagna con piatti tipici; dalle escursioni sulle montagne dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni alle proiezioni di film a tema.

Inoltre, i due fine settimana lunghi saranno caratterizzati da altrettante manifestazioni, dei veri e propri 'eventi nell’evento': dal 6 all’8 settembre si svolgerà il 5º Mountain Wine Festival, il Salone internazionale del vino di montagna e della viticoltura estrema; dal 13 al 15 settembre prenderà il via la prima edizione della Mountain Beer Cup, il Gran Premio delle Birre Artigianali di Montagna. Sabato 14 settembre sfilata per le vie del centro del 'Bovaro del bernese', il cane da mandria delle fattorie svizzere e degli alpaca. Sabato 6 settembre il via all’evento. Il mercato sarà già aperto dalle ore 10, mentre l’inaugurazione ufficiale con le autorità è alle 12 in piazza Carli per il brindisi di benvenuto agli espositori con il formaggio dell’Altopiano ospitante Asiago Dop prodotto della montagna.

“La tradizione casearia di Asiago 7 Comuni ha radici antiche - ha ricordato il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern - con una produzione di formaggi di altissima qualità che, con il nome di Asiago, contribuisce a portare in tutto il mondo uno dei prodotti più apprezzati del made in Italy, promuovendo l’economia turistica dell’intero territorio altopianese. 'Made in Malga' è un evento ormai legato ad Asiago 7 Comuni. Ringrazio tutti, dagli organizzatori agli espositori, dai commercianti di Asiago ai visitatori, per aver reso questa manifestazione un appuntamento fisso e imprescindibilmente legato al nome della nostra città”.

L’assessore al Turismo di Asiago, Nicola Lobbia, ha dichiarato: “Non esiste teatro migliore dell’Altopiano di Asiago, 7 Comuni per mettere in scena una tal varietà di profumi e sapori. Infatti, l’Altopiano rappresenta la più importante realtà produttiva dell’intera Europa, con oltre ottanta malghe distribuite sulle montagne dei sette Comuni, molte delle quali producono formaggio in quota e altre che conferiscono il latte per la produzione del formaggio Asiago Dop".

"Il connubio tra produzioni agroalimentari tipiche e turismo montano qui trova il massimo della propria espressione - ha continuato l’assessore Lobbia - grazie ai numerosi percorsi che permettono agli escursionisti del trekking e della mountain bike di unire la passione per la scoperta della natura al piacere del palato, attraversando boschi e pascoli e facendo tappa nei rifugi e nelle malghe. E posso garantire che la genuinità dei nostri formaggi e l’incanto dei nostri pascoli è quanto di meglio possa offrire l’intero arco alpino”.

“L’edizione 2019 di 'Made in Malga' si annuncia la più ricca di sempre, con ben due fine settimana a disposizione per scoprire e degustare la migliore produzione di montagna. Asiago Dop, prodotto della montagna, la più pregiata delle produzioni casearie italiane di montagna, sarà la protagonista di questa vetrina d’eccellenza, con eventi, degustazioni e tante occasioni per conoscere da vicino malghe e caseifici dell’Altopiano di Asiago e dei sette Comuni", ha detto Fiorenzo Rigoni, presidente Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

“Le premesse ci sono tutte. 'Made in Malga 2019' sarà l’edizione più bella sempre. Il 'must' sono sempre i formaggi d’alpeggio in arrivo da tutte le montagne italiane, ma la manifestazione ospiterà anche altre produzioni dell’agricoltura d’alta quota: salumi, confetture, erbe e vino. La novità per il 2° fine settimana sarà il Premio alle migliori birre con un’area di degustazione delle migliori produzioni artigianali. Il pubblico nei social sta dimostrando grandissimo interesse", ha sottolineato Luca Olivan, organizzatore e direttore dell’evento.

"La manifestazione è in continua crescita. Mai così tante le richieste di partecipazione di produttori e aziende di montagna. E’ una soddisfazione che condividiamo con tutta la Comunità di Asiago", ha aggiunto. "Ringraziamo fin d’ora per la collaborazione l’amministrazione comunale, le Forze dell’ordine, la Polizia locale, gli sponsor, le associazioni di categoria e le attività economiche. Vi aspettiamo tutti a 'Made in Malga'!”, ha concluso.