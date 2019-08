Imprese: Bcg, 32 i 'Comeback Kids' italiani, dopo crisi rafforzate con turnaround

Roma, 27 ago. (Labitalia) - Sono 32 i 'Comeback Kids' italiani, le aziende che sono riuscite a completare con successo un turnaround, uscendo rafforzate dopo un periodo di crisi. Società che, dopo un calo dell'Ebitda per almeno due anni consecutivi, sono state in grado di invertire la tendenza negativa dei profitti e tornare a una forte crescita. Lo rivela la ricerca 'The Italian Comeback Kids. Lessons from successful turnaround' di Boston Consulting Group, che ha analizzato le performance finanziarie dal 2010 al 2017 di 200 imprese di vari settori con oltre 500 milioni di euro di fatturato (escluse banche, assicurazioni e società energetiche), da cui ha selezionato quelle con un calo della marginalità per due anni consecutivi.

Tra le aziende che hanno mostrato difficoltà, circa un terzo è stato in grado di completare il proprio turnaround con un miglioramento delle performance sorprendente: sono i 32 'Comeback Kids' italiani che hanno registrato un aumento del 28% dell'Ebitda dal 2010 al 2016, rispetto al 6% della media del campione analizzato e al -29% delle aziende che non sono state in grado di lanciare un turnaround.

Per i 'Comeback Kids', durante l’arco temporale considerato anche il rendimento medio annuo totale degli azionisti (parametro che include sia i guadagni che i dividendi) è stato del 7%, rispetto al -3% fatto registrare dalle aziende che hanno perso la finestra utile per il turnaround.

La ricerca evidenzia come le misure preventive di cambiamento, avviate prima dello stato di crisi palese, producono un valore a lungo termine ben più alto di quelle reattive: “Un momento di discontinuità o di flessione è̀ parte del ciclo di vita di un'azienda, peroò è fondamentale essere in grado di comprenderlo, gestirlo, e soprattutto anticiparlo”, commenta Francesco Leone, Managing Director & Partner di Bcg, responsabile dell'unità Turn in Italia, Grecia e Turchia e primo autore della ricerca.

“Solamente un terzo tra le imprese italiane in difficoltà̀ - spiega - compie un turnaround; in altri paesi la percentuale è più alta. La tipica media azienda italiana, spesso a gestione familiare, non ha gli strumenti o l'attitudine a identificare nel tempo i segnali della crisi, non investe sufficientemente in strumenti di monitoraggio, ma ha buone capacità di reazione quando stimolata”.

La ricerca ha paragonato la performance di turnaround delle aziende italiane a quella di altri paesi: le italiane mostrano risultati nella media, senza fattori specifici del mercato nazionale che possano favorire o inibire gli sforzi del management nel compiere un turnaround.

Sono state comparate poi le prestazioni settore per settore: le aziende dei beni industriali e della distribuzione/vendita al dettaglio hanno più probabilità della media di avere successo in un turnaround; quelle della sanitaà e dei beni di consumo meno. Le società quotate hanno una capacità̀ significativamente migliore di realizzare un turnaround rispetto alle non quotate: una possibile spiegazione è̀ che gli azionisti esterni sono in grado di esercitare pressioni sui team di gestione per le modifiche necessarie.

Bcg identifica quattro leve principali ricorrenti nei percorsi dei 'Comeback Kids' italiani per un turnaround si successo (la maggior parte include almeno un aspetto di tutte e quattro, sebbene con diversi gradi di importanza e durante diverse fasi del percorso): 1) l’adeguamento del portafoglio, in genere per vendere attività non redditizie o asset non strategici e rifocalizzarsi su prodotti, mercati e attività principali; 2) il ridisegno del modello operativo per generare guadagni sostenibili in termini di efficienza e riduzione dei costi; 3) la crescita in nuovi mercati geografici e segmenti di prodotto; 4) l’innovazione in settori come la digitalizzazione dei processi interni, la creazione di percorsi omnichannel verso i clienti, lo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti e il passaggio a nuovi modelli di servizio.

Bcg ha selezionato alcune storie di successo tra i turnaround italiani, come Erg, Autogrill, Ferretti e Piazza Italia, che raccontano le diverse leve sulle quali agire. “Sono casi di aziende che, in situazioni diverse, hanno affrontato la crisi - sottolinea Leone - e l'hanno superata usando diverse leve: chi cambiando portafoglio, chi modificando modello operativo, chi facendo innovazione, chi diversificando i mercati. Non esiste, infatti, una ricetta unica per superare un momento di calo delle performance, ma il filo conduttore che unisce questi e molti altri casi di turnaround è il ruolo decisivo del management, nella capacità di leggere il momento e di decidere di agire”, conclude.