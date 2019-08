Food: al via a Parma il 'Settembre Gastronomico'

Parma, 27 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Dal 1° al 29 settembre, Parma sarà il centro di gravità per i foodie italiani e non solo: merito di 'Settembre Gastronomico', cornice concettuale di iniziative ed eventi uniti dal fil rouge del cibo e della cultura gastronomica. Tutto ruoterà intorno alle filiere che hanno contribuito a fare di Parma la capitale della Food Valley e la prima città italiana insignita da Unesco del titolo di Creative City of Gastronomy: le Dop Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma, la pasta, il pomodoro, le conserve ittiche e il latte. 'Settembre Gastronomico' si inserisce nel quadro di attività di Destinazione Turistica Emilia e vuole essere una tappa nel percorso di avvicinamento al 2020, quando Parma avrà l’onore di essere Capitale italiana della cultura.

"'Settembre Gastronomico' è quanto di meglio possa rappresentare e descrivere il nostro territorio - afferma Federico Pizzarotti, sindaco di Parma - e i contenuti del sistema Parma. È la concretizzazione di un metodo di lavoro continuo e attento per sviluppare il brand enogastronomico e culturale della nostra città, che vede il pubblico collaborare e intrecciarsi con il privato per raggiungere un solo obiettivo".

"Per un intero mese - spiega - offriremo a chiunque voglia conoscerla una cartolina unica della nostra città e di tutta la Food Valley. Una sinergica collaborazione sull’asse dell'Emilia: avremo infatti anche prodotti e iniziative in calendario che coinvolgono Piacenza e Reggio Emilia. Ci prepariamo a Parma 2020 che non sarà un traguardo ma un punto di partenza per l'avvio del percorso di crescita della nostra città".

'Settembre Gastronomico' è un progetto corale. È infatti promosso dal Comune di Parma e dalla Fondazione Parma Unesco Creative City of Gastronomy, sotto la regia di Parma Alimentare e dell’associazione 'Parma, io ci sto!', in collaborazione con i Consorzi del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma e con importanti aziende alimentari.

È il caso di Barilla, il brand più celebre al mondo nel settore della pasta, nonché primo player in Italia per i prodotti da forno, primo in Europa per i sughi e primo nel Nord Europa per i pani croccanti; di Mutti e Rodolfi, che portano avanti l’arte della coltivazione e della trasformazione del pomodoro da industria; di Delicius Rizzoli, L’Isola d’Oro, Rizzoli Emanuelli e Zarotti, eredi della tradizione delle conserve ittiche a Parma. A completare questo quadro è Parmalat, player di livello globale nella filiera del latte. Bmw ed Esselunga sono i main sponsor di 'Settembre Gastronomico'.

A curare gli aspetti gastronomici del 'Settembre', con responsabilità diverse, saranno: Parma Quality Restaurants, il Consorzio presieduto da chef Enrico Bergonzi che, con i suoi 28 associati, rappresenta la più alta espressione della cucina parmense, e Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, il più autorevole centro di formazione al mondo dedicato alla cucina italiana, con un’offerta di corsi professionalizzanti che copre tutti i campi dell’ospitalità, dalla cucina alla pasticceria, dalla sommellerie alla panificazione, passando per la sala e il management della ristorazione.

Evento simbolo di 'Settembre Gastronomico' sarà la suggestiva 'Cena dei Mille'. Martedì 3 settembre il centro storico di Parma si trasformerà in un ristorante gourmet sotto le stelle: per il secondo anno consecutivo, la 'Cena dei Mille' sarà sold out, con mille ospiti che siederanno alla tavola che per 500 metri si snoderà tra Strada della Repubblica e piazza Garibaldi. Un risultato reso ancor più significativo dalla finalità benefica dell’evento: a favore di Emporio Solidale di Parma - che, attraverso lo strumento della spesa gratuita, nel 2018 ha aiutato 1.070 nuclei familiari, per un totale di oltre 3.000 persone, dislocate su tutto il territorio provinciale parmense - verranno devoluti 20.000 euro. La raccolta proseguirà durante la cena, sotto forma di donazioni spontanee.

Il menu della 'Cena dei Mille' sarà firmato dagli chef di Parma Quality Restaurants e da una rappresentanza di ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi. Lo chef Norbert Niederkofler, che proprio a Parma conquistò, nel novembre 2017, la sua terza stella Michelin, riceverà poi dal sindaco Federico Pizzarotti e dall’assessore al Turismo e al Progetto Unesco, Cristiano Casa, il riconoscimento 'Parma Città Creativa della Gastronomia': altro momento da ricordare in un anno che lo ha visto entrare, a giugno, a Singapore, nella lista cadetta dei 'The World’s 50 Best Restaurants'.

Chef Niederkofler è il quarto luminare del mondo dell’enogastronomia a essere premiato dalla città ducale: prima di lui, in ordine cronologico, Richard Geoffroy, allora chef de cave di Dom Pérignon, Riccardo Monco, Executive chef della tristellata 'Enoteca Pinchiorri' di Firenze, e chef Carlo Cracco.

Durante 'Settembre Gastronomico', da domenica 1° settembre a domenica 29 settembre, sarà attivo sotto i Portici del Grano, in piazza Garibaldi, il Bistrò Parma: uno spazio dove foodie e turisti in arrivo in città avranno la possibilità di assaggiare i prodotti simbolo del made in Parma agroalimentare, nelle proposte gourmet firmate da Parma Quality Restaurants. Non solo: il Bistrò Parma sarà anche l’area che ospiterà eventi per promuovere la cultura di prodotto. Protagonista in area Bistrò Parma sarà anche Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, che si farà promotrice di due masterclass.

Il Bistrò Parma avrà anche una valenza sociale: per l’intera durata di 'Settembre Gastronomico', infatti, questo spazio sarà utilizzato per promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema delle necessità alimentari delle fasce più deboli del tessuto cittadino. Il Bistrò Parma fungerà anche da hub di raccolta di alimenti e donazioni, che verranno poi destinati a enti benefici operanti nel territorio parmense.

Ad aprire 'Settembre Gastronomico' sarà la settimana (1-8 settembre) dedicata all’'oro rosso': il pomodoro da conserva, di cui Parma è oggi uno dei principali distretti in Italia. A fare da gustosa anteprima sarà il Tomaca Fest: si tratta dell’evento celebrativo dedicato al pomodoro al via a Collecchio sabato 31 agosto.

Il Festival del Prosciutto di Parma Dop, in programma a Langhirano dal 6 all’8 settembre, vivrà uno spin-off nel cuore di Parma, ai Portici del Grano, nella settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre. Martedì 10 settembre, il Consorzio del Prosciutto di Parma presenterà un progetto artistico di valorizzazione del territorio realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Toschi: l’obiettivo ultimo è la realizzazione di un’installazione per rappresentare i Comuni del territorio della Dop.

Giovedì 12 settembre, invece, è in calendario un momento leisure con Bruno Vanzan, tra i più rinomati bartender al mondo: Vanzan proporrà cocktail che si sposino bene con finger food a base di Prosciutto di Parma Dop. Previsti anche uno showcooking con chef Michele Buia, della Trattoria 'Il Cortile' di Parma (mercoledì 11 settembre), e un gemellaggio a distanza con il 'Bufala Fest - non solo mozzarella' (in programma a Napoli dal 31 agosto all’8 settembre): del matrimonio in cucina tra Prosciutto di Parma Dop e Mozzarella di Bufala Campana Dop si parlerà venerdì 13 settembre.

Per celebrare la leadership imprenditoriale parmense nel settore (Parma controlla attualmente il 70% del mercato nazionale delle alici), 'Settembre Gastronomico' dedica alle conserve ittiche la settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre. Il network delle 'Alici a Parma', di cui fanno parte le aziende Delicius Rizzoli, L’Isola d’Oro, Rizzoli Emanuelli e Zarotti, organizza il contest 'L’Acciuga d’Argento'. Dal 16 al 20 settembre, in piazza Garibaldi, cinque team - espressione del mondo del commercio, della cultura, degli ordini professionali, della salute e dello sport - si sfideranno nella realizzazione di piatti creativi, che prevedano l’utilizzo delle alici.

L’ultima settimana di 'Settembre Gastronomico', da lunedì 23 a domenica 29 settembre, vedrà i riflettori accesi su due prodotti simbolo del territorio come la Dop Parmigiano Reggiano e la pasta: il palinsesto degli eventi sarà curato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e da Barilla, il marchio di pasta secca più famoso al mondo. Biodiversità è il tema che farà da trait d’union tra le attività proposte dal Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Presenza trasversale a tutto 'Settembre Gastronomico', con incursioni nelle varie settimane, sarà quella di Parmalat, azienda specializzata nella produzione di latte, yogurt, panna e succhi di frutta (a brand Santàl). Parmalat sensibilizzerà gli ospiti di 'Settembre Gastronomico' sull’importanza di una sana colazione.

Ancora, il format 'Giardini Gourmet': un progetto che, per due serate (venerdì 13 e venerdì 27 settembre) offrirà la possibilità di visitare alcuni angoli verdi esclusivi di Parma. 'Settembre Gastronomico' sarà, inoltre, l’occasione per conoscere le filiere, con l’opportunità unica di visitare aziende. Non mancheranno laboratori didattici e momenti culturali.