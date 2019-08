Università: studiare da manager imparando da San Francesco, al via 'Percorsi Assisi'

Roma, 30 ago. (Labitalia) - Parte domani 'Percorsi Assisi', la prima Scuola di Economia interuniversitaria, nata da un’idea del Sacro Convento di Assisi in collaborazione con la Luiss Guido Carli, l’Istituto Teologico di Assisi, l’Alma Mater di Bologna, il Politecnico di Milano e la Federico II di Napoli, che si terrà nella cittadina umbra, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre: 50 tra studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia rifletteranno e approfondiranno temi economici, attraverso traiettorie inconsuete sulla base delle parole e degli insegnamenti di San Francesco.

Durante la settimana, interverranno il Premio Nobel per la Pace nel 2006 Muhammad Yunus, l’economista Carlo Cottarelli, e il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Stefano Zamagni, che metteranno la loro esperienza al servizio degli studenti attraverso delle Lectio Magistralis che si terranno nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 settembre.

All’interno di un luogo iconico come il Sacro Convento, 'Percorsi Assisi' rimette l’individuo al centro, dando vita a un nuovo Umanesimo digitale, per rispondere alle sfide del presente. Il progetto si articolerà in lezioni di didattica frontale e modalità di apprendimento esperienziale tramite 'learning by doing', laboratori e seminari tecnici ed etici sui temi dell’economia integrale e circolare, tenuti dai professori delle Università coinvolte nel progetto e dalle istituzioni promotrici dell’iniziativa.

Non solo. I ragazzi saranno impegnati alla mattina presto e al tramonto in camminate nella natura, riflessioni e meditazione con i frati, ma anche in incontri con imprenditori, da Cucinelli a La Semente, che hanno integrato nel loro modello di business valori e principi di sostenibilità. Infine, l’ultimo giorno, con gli spunti appresi durante la settimana, sarà presentato un 'Libro bianco', una raccolta di suggestioni sviluppate dai partecipanti per una nuova economia. Fucina di nuove traiettorie di futuro e di consapevolezza, il corso vuole offrire l’opportunità di vivere una dimensione sia formativa sia spirituale, ampliando le proprie conoscenze e 'com-prendendo', 'prendendo insieme', con l’economia, l’arte e la natura, la propria anima.

Una settimana non idealista ma ideativa, dove trova forma e sostanza il metodo di apprendimento largo, sviluppato già in Luiss, il 'life large learning', e un diverso protagonismo della didattica, con al centro l’economia circolare e la sostenibilità. Alla fine del corso, studenti e laureati partecipanti redigeranno insieme un 'Libro bianco', un documento in cui emergeranno gli sforzi di un apprendimento congiunto sui temi trattati, commentando, con gli spunti appresi durante la settimana, il Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi.

La scuola di formazione 'Percorsi Assisi' si propone come momento riflessivo/esperienziale preparatorio dell'evento che si terrà dal 26 al 28 marzo 2020 sempre ad Assisi con Papa Francesco dal titolo 'The Economy of Francesco', in cui il Santo Padre incontrerà i giovani imprenditori e i dottorandi in economia di tutte le università del mondo.