Vino: Consorzio Asti Docg, vendemmia di qualità per il moscato

Salvini: "A mia figlia ho detto 'Papà non è più ministro, ma non mi arrendo' "

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2019 Salvini: "A mia figlia ho detto 'Papà non è più ministro, ma non mi arrendo' " Il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev