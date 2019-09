Belotti, un libro per mantenere le imprese sempre giovani

Roma, 24 set. (Labitalia) - Il metodo per mantenere sempre giovane l’impresa e allungarle la vita arriva da 'Gli stadi del successo', il nuovo libro di Claudio Belotti, edito da Roi Edizioni. Claudio Belotti è tra i pionieri del coaching in Italia, uno dei soli quindici 'Master trainers' al mondo scelti personalmente da Anthony Robbins e il primo al mondo ad aver ricevuto direttamente da Richard Bandler il titolo di 'Master trainer in nlp for business'. Lavora al fianco di grandi aziende, come Armani, BMW, Google e istituzioni quali Confindustria e il ministero della Salute. E' stato mental coach anche per la Federazione italiana pallavolo, per la Olimpia Basket Milano e il settore giovanile e femminile dell’Inter.

Basandosi sugli studi di Ichak Adizes, l’autore e consulente aziendale inserito tra i dieci migliori comunicatori al mondo insieme al Dalai Lama (Rapporto Holmes, 2017), Claudio Belotti ha elaborato un metodo preciso per capire in quale momento si trova un’impresa, quali sono i problemi normali da gestire e quali quelli anormali da risolvere prima che diventino cronici. In questo modo sarà possibile anticipare il ciclo successivo e preparare l’azienda e i suoi componenti a fare una transizione veloce, a basso costo e di successo.

'Gli stadi del successo' mette anche a disposizione preziosi strumenti, messi a punto grazie all’esperienza quasi trentennale dell’autore come business coach, per riuscire a concentrare le proprie energie, evitare gli sprechi e far sì che la propria impresa rimanga sempre nel prime, cioè la fase ottimale di equilibrio fra l’entusiasmo dell’inizio e l’esperienza della maturità. “Non ci vuole un super manager - afferma Belotti - con un curriculum strepitoso per sapere che il successo di un’azienda è dato dalle persone che la compongono. L’obiettivo è sempre quello: fare tanto, il massimo, con il minimo possibile".