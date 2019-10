Lombardia: Regione e Quanta, formazione gratuita per professioni web

Milano, 3 ott. (Labitalia) - Progettare siti web per renderli funzionali e accattivanti. Sviluppare linguaggi di programmazione o software di gestione per le aziende. Sono solo alcuni esempi di nuove professionalità, di profili strategici nella rivoluzione digitale che ha cambiato il mondo. Anche, e soprattutto, quello del lavoro, che è alla costante ricerca di figure specifiche, al passo con i tempi. La chiave d’accesso è una sola: percorsi formativi ad alta specializzazione.

Per questo Quanta Risorse Umane, società italiana leader nel settore, seleziona giovani destinati a frequentare 4 corsi di specializzazione gratuiti, finanziati dalla Regione Lombardia attraverso il programma 'Lombardia Plus - Linea Smart 2019', nato per sostenere interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo e prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili.

I percorsi formativi, cofinanziati dal Fondo sociale della Comunità europea, alterneranno aula e tirocinio e avranno l'obiettivo di formare le seguenti figure professionali: Web design, Front end developer, Sviluppatore Sap, Sviluppatore Java. La formazione sarà rivolta a disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Regione Lombardia. Sarà data precedenza ai disoccupati in possesso del titolo del diploma. Quanta Risorse Umane si occuperà della fase di selezione dei candidati (corsi da 8/10 partecipanti) e successivamente ospiterà in sede le aule di formazione.