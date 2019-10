Turismo: a Ttg travel experience tutti i trend della vacanza attiva

Rimini, 7 ott. (Labitalia) - La vacanza attiva è fra i trend più attuali e avrà un posto di primo piano alla prossima edizione di Ttg Travel Experience, il grande marketplace del turismo da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre alla Fiera di Rimini, sotto le insegne di Italian Exhibition Group e in contemporanea a Sia Hospitality Design, la manifestazione del settore alberghiero, e a Sun Beach&Outdoor Style, salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi. Tre manifestazioni che per tre giornate richiameranno a Rimini l’intera filiera del mercato del turismo organizzato.

La manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dedica quest’anno un progetto speciale, BeActive, all’abbinamento vacanza e sport, vacanza e movimento, in tutte le sue declinazioni. BeActive sarà non solo un intero padiglione (A4) incentrato sull’offerta turistica active, ma anche incontri, approfondimenti, confronti che avranno luogo nell’Arena dedicata, nell’ambito del programma 'Think Future'. E qui, non mancheranno le sorprese. A partire dal parterre di ospiti. Non solo esperti del settore, ma anche veri e propri testimonials della vacanza attiva.

Si stima siano oltre un milione i turisti stranieri che scelgono l’Italia per una vacanza sportiva e 3,3 i pernottamenti da questi generati. La durata del loro soggiorno è di 3,5 notti con una spesa generata di oltre 410 milioni di euro. Tra i turisti stranieri che fanno vacanza sportiva in Italia, chi spende di più è il turista tedesco, per cui si registra una spesa giornaliera pro-capite superiore alla media e pari a 137 euro. (Ciset- Banca d’Italia, 2018). I principali pacchetti a tema sportivo verso l’Italia commercializzati dai tour operator riguardano il cicloturismo (36%), la vacanza sciistica (26%) e quella all’insegna del trekking (25%), mentre le principali mete amate dagli sportivi sono Trentino, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna.

A Ttg Travel Experience il tema sarà approfondito con un focus dedicato. Atteso l’appuntamento con 'Lo Sport in valigia L’Emilia-Romagna e il turismo a vocazione sportiva'. Il 9 ottobre alle 15 alla Main Arena verrà presentato un quadro della situazione del turismo a vocazione sportiva in Italia, con focus sull’Emilia-Romagna, cui si aggiungerà il percorso progettuale della Regione Emilia Romagna sul tema del turismo sportivo. Previsto l’intervento del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dell’assessore al Turismo, Andrea Corsini, del presidente di Apt Servizi, Davide Cassani, e del direttore Emanuele Burioni, oltre a tecnici e testimonial.

Protagonisti a Ttg Travel Experience saranno anche il campione mondiale di sci Simone Origone e Nicola Valsesia, runner e ciclista noto per avere compiuto imprese epiche in ogni angolo del mondo. A Ttg Travel Experience indicheranno ai professionisti del settore i nuovi temi e le nuove parole per innovare la narrazione del turismo attivo legato alla montagna. In dialogo con Tommaso Vincenzetti, brand e international director di Editoriale Domus, saranno i protagonisti dell’incontro in programma mercoledì 9 ottobre dal titolo 'La montagna come risorsa del nuovo ecoturismo. Atleti mondiali a Ttg per uno sguardo sul futuro del settore'.

Dalla montagna al mare. Sergio Múniz, attore, cantante e modello spagnolo, racconterà a Ttg attraverso un videomessaggio la sua passione per il mare e il surf. Testimonials della vacanza attiva saranno anche gli ospiti dell’area Book&Go, riservata, nella giornata di giovedì 10 ottobre, alla presentazione di libri con uno sguardo al turismo active inconsueto e alternativo.

Ma come nasce nell’essere umano il desiderio di praticare la vacanza attiva? Mercoledì 9 ottobre le risposte arriveranno dalla conferenza-spettacolo dell’antropologo Duccio Canestrini, docente di antropologia del turismo presso l’Università di Pisa e autore di vari libri sul tema. Nel suo intervento, dal titolo 'Dynamic Holidays, il viaggiatore attivo da oggi al 2100', Canestrini spiega perché il recupero della fisicità del corpo diventerà fondamentale per il turista di domani.

Sostenibile sotto il profilo ambientale, ‘pulito’ e utile anche come soluzione di turismo lento (altro trend in fortissimo sviluppo), il turismo sulle due ruote è destinato a riscuotere un successo sempre maggiore. Il cicloturismo verrà approfondito in varie conferenze. Il 9 ottobre il Fai (Fondo ambiente italiano) suggerirà la bicicletta come mezzo per scoprire il patrimonio storico e artistico italiano tutelato dal Fondo stesso. Enit, sempre il 9 ottobre, lo proporrà come soluzione per incrementare i flussi di visitatori nelle destinazioni ‘minori’, in abbinata ad 'Enogastronomia e Autenticità'. Fabio Gon, componente del comitato tecnico-scientifico di Bicitalia, il 10 ottobre parlerà delle ricadute economiche del settore, delle caratteristiche della vacanza in bicicletta e del profilo del cicloturista.

Cresce il numero di chi sceglie di trascorrere le vacanze pedalando. Nel 2018 i cicloturisti rilevati nelle strutture ricettive e nelle abitazioni private hanno raggiunto i 77,6 milioni, l'8,4% dell'intero movimento turistico in Italia. Oltre 6 milioni di persone che hanno trascorso una vacanza utilizzando più o meno intensamente la bicicletta (Isnart-Unioncamere e Legambiente).