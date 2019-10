Vino: premiati vincitori The WineHunter Award Platinum per categoria Wine

Milano, 7 ott. (Labitalia) - Dopo un anno dedicato alla selezione e alla ricerca delle migliori eccellenze vitivinicole e culinarie italiane e la pubblicazione della guida 'The WineHunter Award', oggi il WineHunter Helmuth Kocher ha assegnato il massimo riconoscimento, 'The WineHunter Award Platinum', ai vincitori della categoria Wine e a quelli della categoria Old Vintage Collection Ante 2011. E per farlo ha scelto Milano e l’apertura della Milano Wine Week, alla Terrazza Belvedere del Palazzo della Regione Lombardia.

Sempre a Milano, l’11 e 12 ottobre, si svolge l’evento Anteprima Mwf Milano che per la prima volta porta nel capoluogo lombardo una preview della 28ma edizione di Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12 novembre. E proprio in occasione dell’evento meranese saranno premiati anche i vincitori di 'The WineHunter Award Platinum' per la categoria Food Spirits Beer nella speciale location del Vigilius mountain resort, domenica 10 novembre.

Durante l’anteprima milanese che si svolge nella location di Palazzo Bovara, una selezione di produttori presenti a Merano WineFestival presentano le loro eccellenze enologiche già premiate dalla guida 'The WineHunter Award' con i riconoscimenti Rosso e Gold. L’anteprima, inoltre, ospita la conferenza stampa nazionale di Merano WineFestival, in programma l’11 ottobre alle 14 e riservata ai media accreditati. A seguire si apre l’evento, che dalle 15 alle 17 è dedicato a clienti B2B, operatori del settore e stampa, e dalle 17 alle 21 si apre ai clienti B2C e ai privati. Il 12 ottobre il programma prevede l’apertura alle 11 per clienti B2B, operatori e stampa, mentre dalle 14 alle 18 la possibilità di partecipare anche per i clienti B2C e ai privati.