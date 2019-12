Turismo: Palmucci (Enit), 'servono professionalità sempre più preparate'

Roma, 12 dic. (Labitalia) - "Sappiamo quale è il patrimonio artistico, naturale e culturale che possiamo offrire. Abbiamo bisogno che tutti coloro che si occupano dell'accoglienza, che accolgono i turisti, siano professionalmente preparati e in grado di soddisfare esigenze sempre più elevate da parte del turista". Lo ha detto il presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci, ad Adnkronos/Labitalia, a margine della presentazione della 'Scuola italiana di ospitalità' nella sede di Cdp.

"Come Enit -ha continuato Palmucci- noi vogliamo promuovere quella che è la destinazione Italia in tutti i paesi del mondo oltre che nel nostro. E abbiamo bisogno di fare in modo che l'esperienza di viaggio di coloro che scelgono l'Italia come paese delle loro vacanze sia indimenticabile e permetta di riscoprire quanto abbiamo da offrire".