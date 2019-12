Bonaccorsi (Mibact): "Bene Scuola ospitalità, serve riqualificazione offerta turistica"

Roma, 12 dic. (Labitalia) - "Il settore del turismo è centrale per il Paese, può essere un volano per la crescita economica ma serve una riqualificazione dell'offerta e la riflessione di oggi credo vada in questa direzione". Lo ha detto Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Mibact, partecipando oggi alla presentazione della 'Scuola Italiana di ospitalità' voluta da Cdp.

Una riqualificazione dell'offerta, ha spiegato Bonaccorsi, che "non passa solo dalle strutture turistiche ma deve riguardare le professionalità".