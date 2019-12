Imprese: Maire Tecnimont lancia primo progetto di podcast aziendale

Roma, 13 dic. (Labitalia) - Maire Tecnimont lancia il primo progetto di podcast aziendale basato sui contenuti del proprio corporate magazine 'Evolve', uno strumento innovativo pensato per dialogare con tutti gli stakeholder. La rivista, nata a fine 2017 in occasione del decennale della quotazione in Borsa del Gruppo e sviluppata con il supporto di Cultur-e, ha l’obiettivo di accompagnare il cambiamento culturale in azienda leggendo le discontinuità in atto nello scenario globale e offrendo spunti di riflessione sulle attitudini imprenditoriali e manageriali necessarie per interpretare i cambiamenti come opportunità.

A questo fine Maire Tecnimont ha identificato 8 'Mottos', ovvero dei mantra valoriali che sono approfonditi ciascuno in un numero monografico di 'Evolve': una sorta di bussola del cambiamento con cui ogni singolo dipendente possa orientarsi da protagonista nel proprio lavoro quotidiano. Con il progetto 'Evolve - Il Podcast' Maire Tecnimont, compie una ulteriore evoluzione non solo di messaggio, ma di media, trasformando gli spunti della rivista in un podcast, seguendo il trend di fruizione che in Italia negli ultimi tre anni è triplicata passando dagli 850.000 ascoltatori abituali del 2015 ai 2,7 milioni del 2018 (fonte Nielsen).

'Evolve - Il Podcast', sviluppato con il supporto di Doing - Part of Capgemini, si presenta come il primo branded podcast italiano tratto da un magazine aziendale, e prevede la produzione e diffusione di episodi, della durata di 20 minuti ciascuno, che raccontano gli articoli principali del numero. Gli episodi distribuiti su Spotify, Itunes, Spreaker, oltre che sui canali web e social del Gruppo, permettono una fruizione più diffusa e semplice nello spazio e nel tempo dei contenuti della rivista.

La voce narrante femminile, quale segno di attenzione verso il gender gap, si alterna alle voci originali degli autori-protagonisti. Arricchiscono il racconto alcuni brani audio originali di archivio tratti da notiziari, film o pubblicità d’epoca, che restituiscono con immediatezza ed emozione alcuni passaggi chiave dello sviluppo storico-culturale dei temi trattati.

In questo primo episodio, il punto di riferimento è stato 'Take the Challenge!', il motto che invita a coltivare la passione per i risultati e per le sfide in mare aperto: la sfida più grande è quella della transizione energetica, da leggere come una grande opportunità per chi ha l’energia imprenditoriale e manageriale per partecipare a questa grande trasformazione. Il podcast si focalizza sul racconto della nuova età dell'oro per la chimica, anche attraverso il contributo audio dell’ad di Gruppo, Pierroberto Folgiero.

“Il successo del fenomeno podcast - ha dichiarato Carlo Nicolais, responsabile relazioni istituzionali e comunicazione del gruppo e direttore della rivista - è segno di quanto stia diventando importante il racconto orale per le aziende. Con 'Evolve' abbiamo cercato di andare oltre il magazine aziendale 'vetrina', per creare uno strumento alto di confronto culturale. Con il podcast vorremmo ora aprire questa strada nuova della narrazione aziendale".