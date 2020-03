Innovazione: Gruppo Aton, con Blocs per sicurezza imprese

Roma, 12 mar. (Labitalia) - Il Gruppo Aton presenta Blocs - innovation builders, la nuova società specializzata in soluzioni innovative e tecnologicamente all'avanguardia in ambito blockchain, enterprise integration, business intelligence e iot. Costituita da Aton Informatica, in partnership con la società Adamantic, che ne detiene il 40%, Blocs nasce con l’obiettivo di diventare in breve tempo partner di riferimento nella gestione del business aziendale e della sua sicurezza rispetto alle minacce esterne.

“Il governo di tecnologie innovative nell’ambito della cyber security e della blockchain - spiega Fulvio Duse, General Manager del Gruppo Aton - ha ispirato soluzioni sinergiche di enorme valore aggiunto rispetto alle esigenze enterprise di sicurezza e controllo, certificazione dati, automatismo dei processi. Questa innovazione tecnologica necessita di una forte verticalizzazione delle competenze specifiche in ambito alla cyber security e alla blockchain e di un contesto di partnership e relazioni focalizzato. Un risultato perseguibile solo attraverso la passione per l’innovazione e l’esperienza sul mercato enterprise”.

“La nostra offerta - sottolinea - consiste in soluzioni blockchain e registri distribuiti, business intelligence ed enterprise integration, declinati anche per contesti iot. Una proposizione rivolta a tutti i tipi di impresa ed al cittadino. Le aziende che scelgono questa tecnologia troveranno molteplici vantaggi, come l’inviolabilità del sistema, la trasparenza, la deresponsabilizzazione, la conservazione perenne e il risparmio ottenuto attraverso lo snellimento e la velocizzazione del processo”.

Con la piattaforma Stark datachain, Blocs consente alle aziende di attivare processi in Blockchain senza la necessità di personale altamente specializzato, ottimizzando le skill all'interno della propria realtà. Un prodotto innovativo, sviluppato sulla base dell’open source Hyperledger fabric (Linux foundation) e oggi attivo su un numero di nodi privati in continuo aumento. La tecnologia blockchain è stata interpretata agli specifici scopi e necessità del mercato enterprise, eliminando molte delle problematiche tipiche che tale mercato denuncia nei confronti delle Blockchain pubbliche.

In ambito information security Blocs affianca le aziende nella definizione di una strategia di sicurezza a 360° e coinvolge tutte le risorse aziendali, integrando sicurezza fisica, logica e organizzativa.

Nell’ambito della progettazione e realizzazione di soluzioni per la protezione dei dati presenti all’interno di un sistema it, Blocs si avvale delle competenze di Aton Informatica, nel ‘set-up’ di meccanismi di identificazione, autenticazione, controllo accessi, gestione monitoraggio, con una proposta contraddistinta da un significativo know-how in termini di soluzioni e competenze interne.