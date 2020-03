Coronavirus: Enasarco nel futuro, bene primo stanziamento per iscritti

Roma, 13 mar. (Labitalia) - "La coalizione Enasarco del futuro, con le sue due liste per il rinnovo dell’Assemblea della Fondazione, accoglie con favore la notizia che Enasarco, tenendo presente i vincoli di bilancio, si appresta a deliberare un primo stanziamento economico per venire incontro alle esigenze degli iscritti, drammaticamente colpiti dall’emergenza coronavirus". E' quanto si legge in una nota.

"Tuttavia ciò non basterà. L’impatto che la crisi sta determinando sugli agenti di commercio e sui consulenti finanziari è tale da rendere necessarie e urgenti misure ulteriori. Enasarco del futuro è e sarà in prima linea nel sostenere le ragioni degli iscritti Enasarco con il governo e con tutte le Istituzioni per ottenere risorse aggiuntive e provvedimenti a sostegno della categoria", conclude la nota.