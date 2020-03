Coronavirus: Supernap Italia, garantita continuità servizio a clienti

Roma, 26 mar. (Labitalia) - “Fin dai primi segnali di emergenza da coronavirus Supernap Italia ha prontamente definito piani di reazione per le sue 4 squadre di operation: network operations, security operations, critical infrastructure operations e facility operations”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Sherif Rizkalla, ceo di Supernap Italia, il datacenter più avanzato del Sud Europa. Supernap Italia è un datacenter di 42.000 metri quadrati costruito su un campo di 100.000 metri quadrati, situato a Siziano (Pavia). “Questi team - sostiene - hanno continuano ad avere una presenza fisica nel datacenter, garantendo la continuità del servizio ai clienti con particolare riferimento ai servizi di pubblica utilità che vengono erogati dal datacenter. Non va infatti dimenticato - spiega - che il servizio dei datacenter è fondamentale per poter garantire l’operatività di tantissime strutture pubbliche e private e in particolare quelle che in questa fase stanno svolgendo attività essenziali per il bene del Paese”.

“Dal nostro punto di osservazione - afferma - abbiamo notato un aumento di circa il 15% del consumo di energia elettrica e di connettività, ma noi di Supernap siamo pronti ad affrontare la crisi garantendo business continuity e 100% di uptime”. Infatti, spiega, “sia strutturalmente che tecnologicamente il nostro datacenter è stato concepito per resistere alle più estreme condizioni ambientali e di rete e l’aumento del traffico non ha influito nella gestione quotidiana del nostro datacenter”. Inoltre, aggiunge, “disponiamo dei megawatt che ci servono e abbiamo elevata capacità di organizzazione: questo ci permette di reagire con tempestività all’evoluzione della richiesta e di resistere anche in situazioni estreme di quarantena”.

“Da un punto di vista di gestione del personale - commenta Sherif Rizkalla - va sottolineato che tutti sono operativi a tempo pieno, vista la situazione delicata che stiamo vivendo e per evitare il sovraffollamento nel datacenter abbiamo organizzato turni di rotazione e dotato tutti i luoghi di incontro di gel disinfettanti e imposto la norma che chi fosse stato a contatto con persone potenzialmente infette di farlo presente e di rimanere a casa”. “Il personale - sottolinea - la cui presenza in loco non fosse strettamente necessaria è operativo da remoto, con device sempre collegati. Infine, ad ulteriore garanzia per i nostri dipendenti abbiamo anche deciso di attivare una copertura assicurativa ‘ad hoc’, valida per tutti fino alla fine dell’anno”.